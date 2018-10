Inovativno slovensko kolo, ki je navdušilo tudi v tujini

Slovenci na marsikaterem področju segamo v sam svetovni vrh inovacij in znanja. Tako je tudi z izdelkom, ki ga je razvila mlada ekipa, združena v startupu Noordung. Razvili so električno kolo Noordung, za katero pravijo, da je "najlepše urbano kolo na svetu". "To je svetovna inovacija in meje so samo nebo," je povedal Gregor Fras, direktor in idejni vodja ekipe.

Ekološko ozaveščeno kolo

Inovativno električno kolo je zaradi karbonskih vlaken najlažje na svetu. Srce električnega kolesa Noordung je Boombox - multifunkcionalna naprava, ki združuje litij-ionske baterije, dva visoko kakovostna zvočnika, USB-polnilec in senzor onesnaženosti zraka. Ta kolesarju omogoči vpogled v onesnaženost zraka na njegovi poti in mu predlaga čistejše alternative.

Kot pravijo inovatorji, s tem vstopajo tudi na področje ekologije ter "crowd-sourcanja" podatkov o onesnaženosti urbanih središč, ki lahko izboljšajo ozaveščenost prebivalstva in predvsem kolesarjev o do zdravja prijaznejših poteh.

Do kolesa zaradi svoje osebne zgodbe

Gregor Fras pravi, da ima veliko vlogo na kolesu ravno glasba. "Glasba je bila zame zmeraj eden najpomembnejših dražljajev," je povedal Fras, ki je pri ideji za zasnovo električnega kolesa izhajal iz osebne zgodbe.



Gregorja Frasa je iskanje najboljšega kolesa zase peljalo na pot inovacij. Foto: Ivan Bliznetsov "Pred leti sem zase iskal primerno električno kolo. Nisem ga našel in tako videl, da je na področju električnega kolesarstva veliko pomanjkanje teh produktov. Svojo idejo sem si želel uresničiti, a je bila zgolj za enega človeka prezahtevna. Na takšen način je prišlo do ustanovitve podjetja in sodelovanja z drugimi," je povedal.

Pri izdelavi električnega kolesa se Slovenci niso omejili zgolj na določene starostne skupine.

"Nismo se omejili zgolj na eno generacijo, saj je kolo univerzalno in primerno tako za moške kot tudi ženske. Je pa res, da so naši kupci predvsem ljudje v srednjih letih, na to pa verjetno vpliva tudi cena, saj je kolo drago," je pojasnil direktor. Za kolo, ki bo prvim kupcem na voljo prihodnje leto, bo treba odšteti od 12 do 14 tisoč evrov.

Ideja navdihnila tudi investitorja iz Švice

Ker je projekt vključeval veliko inovativnih pristopov, je pomenil veliko finančno breme, inovatorjem pa so pri denarju pomagali tudi tuji investitorji. "Finančno je šlo za velik zalogaj. Veliko sem vložil sam, pomagal pa nam je tudi investitor iz Švice, ki se sicer ne ukvarja s področjem kolesarstva, ampak je bil ob našem kolesu navdušen in pripravljen finančno podpreti razvoj," je povedal Fras.

Idejni vodja je dodal, da kolo dobiva veliko pohval ravno zaradi svojega dizajna, ob tem pa so z ekipo še posebej ponosni na glasbeni in ekološki vidik. "To je čisto nova dimenzija kolesarstva, svetovna inovacija in tega do zdaj ni še nihče naredil," je dodal.

''Nismo se omejili zgolj na eno generacijo, saj je kolo univerzalno in primerno tako za moške kot tudi ženske.'' Foto: Luka Leskovšek

Večina sestavnih delov izdelana v Sloveniji

Od ideje do končnega produkta so minila tri leta. "Vpletenih je veliko ljudi in pot je bila zahtevna, tudi zato, ker smo si želeli čim več sestavnih delov narediti ravno v Sloveniji. Tako je tudi karbon, iz katerega je narejeno ogrodje in ki omogoča kolesu lahkost, narejen v Sloveniji. Smo edini v Evropi, ki smo naredili takšno inovacijo v mestnem kolesarstvu, ubrali smo težjo pot z željo, da bi naredili najboljše kolo na svetu," je pojasnil Fras.

''Smo edini v Evropi, ki smo naredili takšno inovacijo v mestnem kolesarstvu, ubrali smo težjo pot z željo, da bi naredili najboljše kolo na svetu.'' Foto: Luka Leskovšek

Direktor je pojasnil, da se pri izdelavi kolesa posvetijo vsaki stranki posebej, zaradi česar je kolo še bolj personalizirano. "Omejitev ni in kupec si lahko zamisli karkoli."

Slovenija je za takšno kolo premajhna

Na vprašanje, ali je Slovenija dovolj odprta za njihov inovativni produkt, je Fras odgovoril, da slovenski trg ni njihov prodajni cilj. "V Sloveniji smo prodali dve kolesi, na tujem trgu pa se širimo predvsem proti severu Evrope. Bili smo predstavljeni v njihovem prostoru, te evropske regije pa imajo večjo kupno moč in trg kot Slovenija," je povedal in dodal, da so v tujini s svojimi električnimi kolesi zelo cenjeni.

Slovensko električno kolo je v tujini zelo cenjeno. Foto: Luka Leskovšek

V letu 2019 bo luč sveta ugledalo sto koles, a Fras je povedal, da število nima posebne simbolike. "Določili smo zgolj mejo, za katero vemo, da jo lahko dosežemo, pri čemer ne bomo izgubili pristnega stika s stranko," je dodal Fras, ki s podjetjem ni usmerjen v množične serije. "S tem ohranjamo tudi svojo prestižnost," je pojasnil.

V prihodnjih mesecih bo Noordung organiziral "roadtripe" po večjih evropskih mestih, kjer bo kolo širše predstavljeno, ob tem pa ne bo manjkalo pokušin slovenske kulinarike ob slovenski glasbi ter testnih voženj s slovenskim produktom.