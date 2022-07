Incident v središču Ljubljane: nadlegoval ga je in s steklenico udaril po glavi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Mislil sem, da je Slovenija varna in da tukaj ljudje ne sodijo drugih po barvi njihove kože. Toda motil sem se," v čustvenem zapisu pravi Walid, ki je iz Sudana pribežal pred nemogočimi življenjskimi razmerami v Slovenijo. Samo zato, ker je črn, ga je moški, po govoru sodeč, je Slovenec, udaril s steklenico po glavi. Počeno čeljust danes Walidu skupaj drži šest vijakov.

Walidova desna stran obraza je še vedno otečena zaradi operacije čeljusti, vendar ga to ni ustavilo, da o neljubem dogodku ne bi spregovoril. Zgodilo se je v Miklošičevem parku, njegovem najljubšem, kjer pogosto samoiniciativno čisti klopi.

"Ves čas sedim v tem parku. Včasih s prijatelji, včasih sam," je povedal žrtev napada Walid Ismail.

Tako je bilo tudi prejšnjo sredo, ko je do Walida in njegovega prijatelja pristopil neznanec in ju na zelo grd način vprašal za vžigalnik.

"Klical naju je črnuhi, črnuhi, črnuhi," je dodal Walid.

Neznanec je nadaljeval z nadlegovanjem

Neznanec, ki je govoril dobro slovensko, je nadaljeval z nadlegovanjem.

"Vprašal sem ga, zakaj tako govori z nama. Začel je kričati, zato sem jaz začel snemati, da bi ga prestrašil," je situacijo razložil Walid.

Moški je postal agresivnejši in napadel

A moški je postal le še bolj agresiven.

"Rekel sem mu: 'Prosim, pojdi stran. Sedi tam ali počni nekaj.' Ponovno se je vrnil in grdo govoril z nama. Potem je odšel in se hitro vrnil. Pripravil sem se, da se bom branil, a sem se znašel na tleh," je povedal Ismail.

Moški ga je udaril s steklenico. Ko je Walid vstal, je videl le, kako je napadalec pobegnil. Čez nekaj minut je prišla policija.

"Policisti so mi postavili veliko vprašanj o tem, kaj se je zgodilo. Pokazal sem jim videoposnetek na telefonu. Policisti so me vprašali, ali želim dogodek prijaviti, a ga nisem želel, saj sem mislil, da sem v redu," je dodal Walid.

Zvečer odšel na urgenco

Šele zvečer je zaradi močnih bolečin odšel na urgenco, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno čeljust.

"Tukaj sem miroljubno. Ne pa da bi se pretepal z ljudmi ali počel kaj slabega komurkoli," dodaja Walid.

To pri nas ni prvi tak primer

Zgodba je na družbenih omrežjih požela kar nekaj pozornosti. Veliko ljudi je izrazilo začudenje, da se takšno nasilje z rasističnim motivom sploh dogaja pri nas.

Veliko je prikritega rasizma

"To niti približno ni edini primer, da pa pa bi lahko govorili o rasizmu v približno dveh kategorijah − eno je rasizem pesti, torej ta rasizem, ki se odraža v fizičnem nasilju, in mogoče je tega dejansko pri nas manj," je povedala Žana Fabjan Blažič, članica Ambasade Rog.

Po njenih besedah je pri nas več prikritega rasizma, ki ima večje ekonomsko-socialne posledice.

"Rasizem se dogaja v smislu, zakaj bi dali stanovanje 'musliču', če lahko Slovencu. Vi se tako ali tako ne znate integrirati. Če bi bil star do šest let, bi se mogoče še lahko, zdaj je pa zate prepozno," opozarja Fabjan Blažičeva.

Takšne vrste rasizem se odvija na vsakem koraku − ko iščejo stanovanje, službo ali se samo odpravijo na sprehod po mestu. V beguncih, priseljencih, tujcih − kakorkoli jim že rečemo, vidimo grožnjo.

"Namesto da bi prepoznali v teh ljudeh, da so pravzaprav oni tisti, ki potrebujejo zaščito, ker predstavljajo eno najranljivejših skupin naše družbe," zaključi Fabjan Blažičeva.