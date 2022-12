Ime leta po izboru poslušalcev Vala 202 vodja ambulante pro bono Vida Drame Orožim

Leto 2022 je po mnenju poslušalcev Vala 202 in kandidatov za Ime leta 2022 najbolj zaznamovala Vida Drame Orožim, vodja ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pro bono, ki praznuje 20 let svojega delovanja, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Vida Drame Orožim je upokojena psihiatrinja in nevrologinja, zdravniško prakso opravlja že več kot 50 let. Vso kariero se ukvarja z bolniki z obrobja družbe. Danes je vodja pro bono ambulante za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, ki se trudi ljudem vrniti dostojanstvo. Opozarja na pomanjkanje zdravnikov in na pomen javnega zdravstva, so ob tem zapisali na Valu 202.

Nagrajenka ob nagradi presenečena

Nagrajenka je bila ob nagradi presenečena. "Zato, ker so bili moji sokandidati tudi tako krasni ljudje, da sem pričakovala, da bo zagotovo izbran nekdo drug," je dejala.

Odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec je ob podelitvi nagrade dejal, da je "raznolik in izjemno kakovosten nabor kandidatk in kandidatov za Ime leta na Valu 202 znak, da aktivnih, ustvarjalnih, prodornih, solidarnih, empatičnih posameznic in posameznikov, ki družbo zares bogatijo, ni malo".

"V času padlih kriterijev kakovosti, razpršene pozornosti občinstev, nenehnega iskanja dražljajev in neusahljivega dotoka novic, ki to niti niso, te po dejanjih zares izstopajoče posameznike, žal, prepogosto spregledamo. Izbor Imen tedna, Imen meseca in na koncu Imena leta na Valu 202 je priložnost, da jih postavimo na piedestal. Ker si to zaslužijo. Ker skupaj z ekipami svoje in širše okolje spreminjajo na bolje, ker soustvarjajo skupnost in lahko služijo kot zgled, dokaz, da se da, četudi ni enostavno," so Jemčeve besede strnili v sporočilu za javnost.

V ožjem izboru dvanajst kandidatov

V izbor Ime leta se je uvrstilo dvanajst kandidatov, ki so pred tem postali imena meseca. To so bili gorski reševalec Matjaž Šerkezi, smučarska skakalka Urša Bogataj, predsednica Rdečega križa Slovenije Vesna Mikuž pa tudi dijaka 4. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Tamara Kolerič in Domen Bogdan, ki sta za raziskovalno nalogo o mikroplastiki v ribah iz reke Mure na mednarodnem tekmovanju mladih znanstvenikov naravoslovnih ved prejela zlato medaljo.

Ime meseca so postali tudi dolgoletni voditelj ukinjene oddaje Studio City Marcel Štefančič, scenarist in režiser Goran Vojnović, vodja intervencije na Krasu in poveljnik poklicne Gasilske enote v Novi Gorici Simon Vendramin in glavni projektant Pelješkega mostu, Marjan Pipenbaher.

Med 12 kandidati so bili še prva vzgojiteljica v prvem romskem vrtcu v naselju Pušča pri Murski Soboti Vera Flisar, dobitnica naziva Naj učiteljica globalnega učenja 2022 Darja Rokavec ter Anže Smole z Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je z mednarodno ekipo 26 avtorjev razvil genski sistem na področju celične imunoterapije s celicami CAR-T.

Izbor imena tedna povezano s projektom Botrstvo

Celoletno izbiranje imena tedna je tesno povezano tudi s humanitarnim projektom Botrstvo. Val 202 z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje sodeluje že več kot desetletje. Poslušalke in poslušalci z glasovanjem za kandidate s kratkimi sporočili prispevajo po en evro za socialno ogrožene otroke. Botrstvo je tako "postalo največji program za pomoč otrokom iz vse Slovenije, z njim je bilo podpore deležnih 12.000 otrok, ki so prejeli pomoč 9.570 botrov, skupno pa je bilo zbranih več kot 27 milijonov evrov," so ob tem še sporočili z RTVS.