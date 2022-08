Ilirska Bistrica: Zaposleni v lokalu našli torbico z desetimi tisočaki. Vrnili so jo lastnikom, v zahvalo pa dobili ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V lokalu Havana club v Ilirski Bistrici so tuji gostje pozabili torbico. Nič nenavadnega, če ne bi zaposleni v njej našli deset tisoč evrov gotovine. Torbico so shranili in jo nedotaknjeno vrnili lastnikom, ki pa se niso odzvali tako, kot bi marsikdo pričakoval.