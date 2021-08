Huda nesreča: življenji dveh delavcev sta ogroženi

Na območju ljubljanskih Most se je zgodila delovna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala ena oseba, dve pa huje. Drugi dve naj bi izvajali vzdrževalna dela na večji grelni napravi, pri tem pa je v varilnem kotlu prišlo do eksplozije in požara. Njuno življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Ogleda so se udeležili tudi inšpektor za delo, državna tožilka in preiskovalna sodnica. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so dodali.