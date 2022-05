Hrvat po slovenski avtocesti z 213 kilometri na uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski policisti so med ponedeljkovim večernim nadzorom prometa z laserskim merilnikom na podravski avtocesti med Slivnico in Hajdino naleteli na 43-letnega hrvaškega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo kar 213 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor.