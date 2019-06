Hrvaški Escobar bo v zaporu preživel devet let

Reško sodišče je po dogovoru obtožencev in tožilstva danes tudi potrdilo kazni. Poleg zaporne kazni bo 48-letni Stjepan Prnjat plačal 500 tisoč evrov v državni proračun, na svoji spletni strani poroča Novi list.

Dodaja, da sta dogovor s tožilstvom sklenila tudi drugoobtoženi nizozemski državljan Mario Boet in osmoobtoženi kolumbijski državljan Albernis Trujjilo Sarria. Boer je pravnomočno prejel šestletno zaporno kazen in bo nakazal 250 tisoč evrov v hrvaški proračun, Sarria pa bo šel v zapor za tri leta in plačal deset tisoč evrov hrvaški državi. Na dogovor s tožilstvom naj bi bil pripravljen še eden od obtožencev.

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je marca na sodišču na Reki vložil obtožnico proti deveterici, ki so ji grozile kazni med tremi in 15 leti zapora.

Prnjata so prijeli marca lani v Sloveniji v okviru policijske operacije Nana, ki je bila del širše mednarodne policijske operacije proti mreži kriminalcev, znani kot Balkanski kartel. Takrat so v operaciji, ki je potekala tudi na Hrvaškem, Nizozemskem in v Nemčiji, prijeli še štiri hrvaške državljane, dva državljana Nizozemske ter Španca in Kolumbijca.

Prijetja so sledila, potem ko je hrvaška policija v reškem pristanišču zaplenila sto kilogramov kokaina. Ta je bil skrit v zabojniku med 20 tonami mešanih kovinskih odpadkov, ki so prispeli iz Paname.

Šlo je za eno največjih zaplemb hrvaške policije v boju proti mamilom. Vrednost zaseženega kokaina je bila ocenjena na 15 milijonov evrov. Skupina naj bi pred tem tihotapila mamila tudi iz Ekvadorja in Kolumbije.