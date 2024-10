Hišne preiskave na območju Maribora, prve informacije so že znane

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v okviru dalj trajajoče kriminalistične preiskave, ki se nanaša na preiskovanje kaznivih dejanj ponarejanja denarja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksploziva, izvajajo več hišnih preiskav na območju Maribora in Ptuja, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Doslej so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so navedena kazniva dejanja izvršili člani dobro organizirane hudodelske združbe z območja Maribora in iz tujine.

Navedenih kaznivih dejanj je do zdaj osumljenih pet oseb, in sicer štirje državljani Slovenije in en državljan Srbije.

Osebam so odvzeli prostost in so v policijskem pridržanju.

"Dodajamo, da predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Ker v tej zvezi kriminalistične aktivnosti še potekajo, vam več podatkov za zdaj ne moremo posredovati," je še sporočil Matej Harb iz mariborske policijske uprave.