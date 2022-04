Hisense podprl projekt Veriga dobrih ljudi

Oglasno sporočilo

Podjetje Hisense je postalo partner projekta Veriga dobrih ljudi . Z donacijo v vrednosti 20.000 evrov so podprli digitalno opismenjevanje družin v stiski. S tem bodo omogočili izvedbo delavnic, v sklopu katerih bodo družine, ki živijo v revščini, opremili z osnovnimi in nujno potrebnimi digitalnimi kompetencami, ki so v današnji družbi še kako potrebne za ustrezno vključenost. Prav tako bodo Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje, ki izvaja projekt Veriga dobrih ljudi, predali pametne televizorje. Ti bodo v pomoč pri delu z najranljivejšimi v njihovih počitniških domovih in v Večgeneracijskem centru Skupna točka.

Predaja donacije: Maja Iljaž, vodja marketinga Gorenje GSI, Ana Plavčak, regijska direktorica Hisense TV, Doris Rojo in Sanja Cvitić, Veriga dobrih ljudi.

Z digitalnimi veščinami nad stiske in socialno izključenost

Hisense bo z donacijo podprl delavnice, ki jih bodo v okviru projekta Veriga dobrih ljudi izvajali za otroke in starše za lažje rokovanje z digitalnimi orodji; brskanje po spletu za informacijami o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, učenje osnov digitalne komunikacije (uporaba interneta in pisanje elektronskih sporočil), uporabo orodij za pripravo šolskega gradiva (seminarske naloge, predstavitve). Prav tako bodo starše učili o varni uporabi tehnologije med otroki. S tem bodo pomagali preprečiti stiske in socialno izključenost, h kateri pripomoreta tudi pomanjkanje osnovnih digitalnih znanj in pretirana raba tehnologije.

Hvaležni, da so lahko del tako pomembnega projekta

Veriga dobrih ljudi," je ob tej priložnosti povedala Alenka Potočnik Anžič, direktorica marketinga pri Hisense Europe Group. "V podjetju Hisense stremimo k razvoju naprednih tehnologij in inovativnih rešitev, ki bi izboljšale življenje. Ponosni smo, da lahko v sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste-Polje pripomoremo k temu, da bodo družine v stiski pridobile osnovne digitalne veščine, ki so nujne za uspešno vključevanje in delovanje v današnji družbi. Pomembno je, da po svojih močeh pomagamo družinam v stiski in s tem vračamo družbi, zato smo hvaležni, da smo lahko partner tako pomembnega projekta, kot je," je ob tej priložnosti povedala

Revščina je danes več kot samo lakota

Digitalna pismenost je ena od zelo pomembnih vseživljenjskih kompetenc, ki nam pomagajo, da se lahko uspešno vključimo v današnjo družbo in v njej tudi bolje in lažje živimo. Žal je pri nas veliko družin, ki živijo v revščini – revščina pa je danes veliko več kot samo lakota. Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, opozarja na pomembnost izobrazbe in funkcionalnih kompetenc za prekinitev cikla revščine. Položaj s koronavirusom je v kratkem času močno povečal potrebe po digitalni komunikaciji v vsakdanjem življenju.

"V času trajanja epidemije je selitev šolanja, dela in preostalih družbenih aktivnosti v virtualni svet in na splet številnim družinam pomenila veliko stisko. V Verigi dobrih ljudi smo ves čas družinam svetovali, ponudili računalniško opremo in urejali internetne povezave in podobno. Veseli smo, da bomo lahko še naprej s pomočjo podjetja Hisense družinam ponujali pomoč tudi na področju razvijanja funkcionalnih kompetenc in digitalne pismenosti, saj nerazumevanje rabe tehnologije in neznanje pripomoreta k večanju stisk, predvsem pa socialne izključenosti."

Veriga dobrih ljudi za družine v stiski

Veriga dobrih ljudi je program celostne pomoči družinam z otroki iz vse Slovenije, katerega cilj je pomoč družinam pri reševanju težav, da lahko samostojno nadaljujejo aktivno življenje. Pri reševanju nastalih razmer jim pomagajo s celostnim programom pomoči, ki zajema štiri podporne stebre – finančna in materialna pomoč, pravna pomoč, strokovno vodenje in krepitev funkcionalnih kompetenc ter psihosocialna pomoč in zdravje.

