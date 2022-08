Hidroelektrarna Solkan znova v pogonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obratovanje Hidroelektrarne Solkan so prejšnji teden ustavili prvič po letu 2003.

Obratovanje Hidroelektrarne Solkan so prejšnji teden ustavili prvič po letu 2003. Foto: JakobZ, CC BY-SA 3.0

Še v ponedeljek hidrološke razmere niso omogočale varnega obratovanja turbin, saj je bil povprečni pretok reke Soče izjemno nizek. Takrat so v družbi pojasnili, da bo hidroelektrarna začela obratovati, ko se bodo hidrološke razmere izboljšale.

Kot so pojasnili v Soških elektrarnah, je škoda zaradi zaustavljenega obratovanja hidroelektrarne vezana na izpad proizvodnje. V okviru skupine Holding Slovenske elektrarne, pod okrilje katere spadajo Soške elektrarne Nova Gorica, so tega nadomeščali s prerazporejanjem proizvodnje znotraj skupine in z nakupi manjkajoče električne energije na borzi.