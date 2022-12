Han v družbi gospodarstvenikov v Severno Makedonijo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han bo v sredo in četrtek na obisku v Skopju, kjer se bo med drugim srečal s kolegom iz Severne Makedonije ter se udeležil srečanja gospodarstvenikov iz obeh držav. Že danes pa v Skopje potuje gospodarska delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki 26 podjetij.

Han se bo v prestolnici Severne Makedonije tako s ciljem okrepitve gospodarskega sodelovanja obeh držav srečal s podpredsednikom vlade Bojanom Maričićem in ministrom za gospodarstvo Kreshnikom Bekteshijem ter se udeležil slovensko-makedonskega Foruma gospodarskega sodelovanja.

Ta bo osredotočen na strateška področja sodelovanja med Slovenijo in to najjužnejšo nekdanjo jugoslovansko republiko. Potekale bodo tematske delavnice ter bilateralni sestanki slovenskih in makedonskih podjetij ter združenj. V četrtek se bo minister nato tudi srečal s predstavniki slovenskih in makedonskih podjetij.

Sestanki bodo namenjeni klasičnim področjem trgovinske menjave

Delegacijo 26 predstavnikov gospodarskih družb, ki bo spremljala Hanov obisk, medtem organizira agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Združenjem slovenskih in makedonskih poslovnežev iz Skopja ter Gospodarsko zbornico Severne Makedonije.

Člani delegacije so sektorsko raznoliki in prihajajo iz dejavnosti IKT, inženiring, okolje, kovinska industrija, izdelava plastike, turizem, nepremičninski sektor, poslovne storitve, pa tudi finance, logistika in obrambna industrija.

V GZS so v napovedi obiska gospodarstvenikov zapisali, da bo forum nagovarjal izzive in priložnosti sodelovanja na področjih digitalizacije, inovativnih tehnologij in energetike. Velik del mreženja in dvostranskih sestankov pa bo namenjen klasičnim področjem trgovinske menjave in poslovnega sodelovanja.

Blagovna menjava lani dosegla 372 milijonov evrov

Severna Makedonija sicer po navedbah gospodarskega ministrstva predstavlja peto najpomembnejšo državo za slovenske tuje neposredne naložbe. Na trgu so investicijsko prisotni tako slovenski finančni, zavarovalniški in logistični sektor kot industrija in trgovina.

Blagovna menjava med državama je medtem lani dosegla 372 milijonov evrov, pri tem pa je Slovenija imela presežek. Slovenska podjetja v državo izvažajo največ zdravil, kemijskih izdelkov, električnih akumulatorjev, avtomobilskih pnevmatik, avtomobilov in prehrambnih izdelkov. Na uvozni strani prav tako prevladujejo akumulatorji, zdravila, deli za motorna vozila, izdelki iz železa in jekla ter vino.