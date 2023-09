Kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, želi minister Han v okviru Zamejske gospodarske koordinacije okrepiti gospodarsko sodelovanje z regijami ob slovenski meji, saj Slovenija z njimi ustvari 30 odstotkov trgovinske menjave s sosednjimi državami.

Zjutraj so ministra sprejeli v prenovljeni poslovalnici Zadruge v Dobrli vasi, ki pri poslovanju posebno skrb namenja dvojezičnosti. V nadaljevanju se je Han sestal s koroškim Slovencem in lastnikom poslovne skupine Rutar, ki zaposluje več kot 750 ljudi, od tega več kot polovico v Sloveniji.

Člani Slovenske gospodarske zveze, ki združuje slovenske gospodarstvenike na Koroškem, so ministru ob obisku simbolično predali 60 tisoč evrov, ki so jih zbrali v dobrodelni akciji Skupaj – pomagamo, Han pa je ocenil, da takšne geste dodatno povezujejo ljudi na obeh straneh meje.

Avstrijska podjetja v Sloveniji zagotavljajo več kot 20 tisoč delovnih mest

Minister se je sestal tudi s koroškim deželnim glavarjem Kaiserjem, s katerim sta govorila o možnostih še tesnejšega gospodarskega in turističnega sodelovanja. Na ministrstvu so ob tem spomnili, da je Avstrija med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Blagovna menjava med državama je lani nanesla 8,38 milijarde evrov, deset odstotkov te menjave pa se nanaša na Koroško.

"Dejstvo je, da smo eni za druge zelo pomembni, saj skoraj 1.150 avstrijskih podjetij zagotavlja več kot 20 tisoč delovnih mest v Sloveniji," so na ministrstvu povzeli medijske izjave ministra po koncu srečanja.

Han in Kaiser sta spregovorila tudi o možnostih skupne organizacije evropskega prvenstva 2026 in zimskih olimpijskih iger po letu 2034. "Ideja je, da bi Slovenija, Avstrija in morda še Italija združile moči in za organizacijo zimskih olimpijskih iger ponudile že obstoječo, kakovostno in mednarodno preizkušeno športno infrastrukturo. Tako bi zares ponudili olimpijske igre nove dobe," je dejal slovenski minister.

Han in Kaiser o izzivih slovenske manjšine v Avstriji

Ob tradicionalno dobrem medsebojnem gospodarskem sodelovanju pa je koroškega deželnega glavarja opozoril na težave slovenske manjšine v Avstriji. "Pravice so jasne, vseeno ima slovenska manjšina s tem kar nekaj izzivov," je izpostavil.

Ob tem je spomnil tudi na oviro, ki jo za gospodarsko sodelovanje in življenje ljudi predstavlja mejni nadzor na slovensko-avstrijski meji že od leta 2015. "Ovire, ki si jih postavljamo fizično ali v glavah, so nepotrebne. Verjamem, da bo tudi ta kmalu odpravljena in bomo vsi živeli v takšni Evropi, kot smo si jo želeli – nenazadnje imamo za nadzor na mejah vzpostavljen schengen," je bil jasen.

Minister Han in deželni glavar Kaiser sta izrazila tudi zadovoljstvo nad skorajšnjim dokončanjem druge cevi predora Karavanke.

Han pa se je danes sestal tudi s člani Slovenske športne zveze, krovne športne organizacije slovenskih in dvojezičnih športnih društev na Koroškem. Po pojasnilih ministrstva je beseda na delovnem kosilu tekla o morebitnih skupnih projektih na področju športa in turizma, kot je denimo vzpostavitev steze za gorsko kolesarjenje od Alp do Pirana.

Ob koncu dneva si je minister z delegacijo ogledal še infrastrukturo zveze v prostorih Black Arene oziroma stadiona Wörthersee.

Kot so napovedali na ministrstvu, se Han v okviru še bolj intenzivnega sodelovanja s severno sosedo v začetku oktobra odpravlja tudi na obisk na Dunaj, prihodnji teden pa se bo v prostorih ministrstva sestala Zamejska gospodarska koordinacija.