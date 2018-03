GZS: Podaljšanje omejitve zaposlovanja Hrvatov bi bil avtogol

"Ne razumemo, v čigavem interesu je bila včeraj sprejeta odločitev," so v današnjem odzivu zapisali v GZS, ki je po lastnih navedbah v zadnjih mesecih več ministrstvom predstavila potrebo po tem, da ne bi podaljšali zdajšnje ureditve, saj je kadrovska vrzel resen izziv za gospodarstvo. "To je bilo na vseh ravneh jasno razumljeno," so dejali. Menijo, da bo zakon, če bo sprejet v DZ, v obdobju prihodnjih dveh let dodatno destabiliziral slovenski trg dela.

Vedno bolj bomo odvisni od zaposlovanja tujcev

"Dejstvo je, da se slovensko gospodarstvo srečuje z vse večjim povpraševanjem po kadrih, ki jih slovenski trg dela ne zagotavlja več v dovolj veliki meri. Zato smo in bomo v prihodnje vedno bolj odvisni tudi od zaposlovanja tujcev, če želimo ohranjati gospodarsko rast in razvoj," pravijo v zbornici.

Podaljšanje omejitev za hrvaške delavce je po mnenju GZS v nasprotju s potrebami in pričakovanji gospodarstva, zlasti pa podjetij ob slovensko-hrvaški meji. Od vlade, ki opravlja tekoče posle, zahtevajo, da "sporni in škodljivi" zakon nemudoma umakne iz nadaljnje obravnave, od poslancev pa, da ga v nasprotnem primeru zavrnejo. "Gospodarstvo ne sme biti ujetnik meddržavnih trenj," še opozarjajo v GZS.

Hrvaški delavci ne bi imeli dostopa do slovenskega trga dela

Vlada je v sredo sprejela predlog zakona, s katerim bi Slovenija za nadaljnji dve leti, do 30. junija 2020, podaljšala prehodno obdobje, v katerem hrvaški državljani nimajo prostega dostopa na slovenski trg dela. Ocenila je, da bi s tem zagotovili zaposlovanje hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov v odvisnosti od stanja na trgu dela v Sloveniji ter posledično zagotovili nadaljnje stabilno delovanje slovenskega trga dela v prihodnjih dveh letih.

Zaradi številnih preostalih izzivov na slovenskem trgu dela ter ob upoštevanju geografske in kulturne bližine, jezikovne sorodnosti ter razvite mreže neformalnih in sorodstvenih povezav bi lahko imela izenačitev hrvaških državljanov z domačimi delavci pomemben negativen vpliv na stanje na domačem trgu dela in stopnjo brezposelnosti, je ocenila vlada.

Slovenija mora Evropsko komisijo o odločitvi obvestiti do konca junija, ko bo poteklo pet let od vstopa Hrvaške v EU. DZ je zakon o podaljšanju prehodnega obdobja nazadnje sprejel junija 2015 in ga podaljšal do 1. julija letos.