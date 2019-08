Grozijo, da bodo z referendumom prepovedali hmeljarstvo v Mislinjski dolini #video

Na bojni nogi so se tokrat znašli kmetje, ki v Mislinjski dolini hmelj gojijo že 50 let, in domačini, ki živijo tik ob hmeljiščih. V slovenjgraški civilni iniciativi so namreč prepričani, da ob škropljenju hmelja zdravju škodljive pesticide veter raznosi po širši okolici. Monitoring, izveden lani, tega ni dokazal, zato občina prav te dni izvaja novega. Domačini, ki bivajo v neposredni bližini hmeljišč, celo grozijo, da bodo z referendumom zahtevali splošno prepoved hmeljarstva v Mislinjski dolini.

Beno Karner iz Slovenj Gradca je prepričan, da se pesticidi, ki jih kmetje škropijo po hmeljišču, znajdejo tudi na njegovem dvorišču. "Ne gre samo za bojazen, da boš zaužil določeno količino pesticidov oziroma strupenih snovi, ampak je to večni strah," pravi. Civilna iniciativa je zbrala že 2.500 podpisov za prepoved škropljenja hmeljišč.

"Najdejo pa se posamezniki, ki širijo strah in laži po neumnem"

Po količini pridelanega hmelja Slovenija sodi v sam evropski vrh, takoj za Nemčijo in Češko. Kar 95 odstotkov pridelka izvozimo. "Z večino sosedov imamo hmeljarji zelo dobre odnose, ni nobenih težav. Najdejo pa se posamezniki, ki širijo strah in laži po neumnem," pa pravi Andreja Hace iz Hmeljarjev Mislinjske doline. In prav zaradi spora hmeljarji civilne iniciative ne želijo obveščati o škropljenju. Po zakonu tako obveščajo predvsem šole in vrtce.

"Mi še vedno sumimo, da je tu neko ozadje. Kemikalije, škodljivost, strupi," pravi Peter Metulj, predsednik Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja občanov.

A teh monitoring, ki ga je občina naročila lani, ni odkril, zato so hmeljarji prepričani, da škropijo tako, da zanosov ni. "Glede na to, da je bil monitoring lani že narejen in ni pokazal popolnoma nobenih zanosov, in glede na to, da imamo vsakoletne inšpekcije, je to v bistvu laž, ker zanosov ni," pravi Hacetova.

Poleg tal in plodov bodo v novih analizah, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravlja do 15. avgusta, preverili še, ali se ob škropljenju pesticidi znajdejo tudi v zraku. "Pričakujemo, da bodo rezultati res pokazali nekaj oziroma upravičili to, kar vse skrbi, da je to dejansko dolgoročno nevarno za okolje," je pojasnila Darja Vrčkovnik, direktorica Občinske uprave Slovenj Gradec.

Pripravljeni so iti tudi na referendum

Če bodo analize pokazale karkoli spornega, bodo v civilni iniciativi sprožili celo referendum. Rezultati monitoringa bodo znani v začetku septembra in takrat bodo tudi hmeljarji Mislinjske doline izvedeli, ali jim lahko pridelavo hmelja v okolici Slovenj Gradca celo prepovedo.