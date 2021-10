Grobi napadi na predsednika državnega zbora Zorčiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji redni seji državnega zbora so pred glasovanjem poslanci iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP napovedali, da bodo obstruirali glasovanja, ter sejo nato tudi zapustili. Sejo je še naprej vodil predsednik državnega zbora Igor Zorčič (NeP), posledično je bila seja sklepčna, glasovanja pa izvedena.

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je z državotvorno potezo, ko je sejo državnega zbora vodil še naprej ter tako omogočil, da je državni zbor na redni seji nadaljeval glasovanje, sprožil val očitkov in obtožb. Njegovo potezo so kot podporo koaliciji med drugim interpretirali Tanja Fajon, Marjan Šarec in Miha Kordiš.

Igorja Zorčiča smo vprašali za odziv. Ko ga prejmemo, ga bomo objavili.

Objavljamo nekaj odzivov na Zorčičevo potezo:

Danes je manjkajoči 46. glas vladi priskrbel Igor Zorčič, s tem pa omogočil med drugim nižanje davkov za najbogatejše in privatizacijo dolgotrajne oskrbe.



Komentira Miha Kordiš:https://t.co/DaSWyVNnhx — Levica (@strankalevica) October 26, 2021

Da ne bi kdo še kdaj nasedal izdajalcu @IgorZorcic pic.twitter.com/Yn9xWnozS0 — janjaaa 🇸🇮 🇳🇦 🇬🇱 (@Ohinsploh) October 26, 2021

Sklepčnost današnjemu glasovanju v DZ o škodljivi zakonodaji je omogočil PDZ, Igor Zorčič. Zato je jasno, kdo je del opozicije in kdo ne. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) October 26, 2021