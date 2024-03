Golob na vrhu EU pričakuje začetek pristopnih pogajanj z BiH

Robert Golob je opozoril, da je Evropska komisija priporočila začetek pogajanj z Bosno in Hercegovino, saj je država v zadostni meri izpolnila potrebne pogoje.

"Danes imamo to poročilo. To poročilo je pozitivno, zato ne vidim nobenega resnega razloga, da bi še naprej odlašali z začetkom pogajanj za polnopravno članstvo," je dejal Golob v izjavi za bruseljske dopisnike in dodal, da bi bilo karkoli drugega za Slovenijo popolnoma nesprejemljivo.

Slovenija bo vztrajala, da je danes dan, ko bo BiH dobila uradno povabilo na začetek pogajanj za članstvo v EU, je povedal.

Pred vrhom je bilo glede na navedbe diplomatskih virov nekaj članic, med njimi Francija in Nizozemska, zadržanih glede začetka pristopnih pogajanja z BiH, vendar pa naj bi na koncu popustile.

Voditelji bodo o začetku pristopnih pogajanj z BiH odločali na podlagi poročila Evropske komisije, ki je prejšnji teden priporočila začetek pogajanj, saj je ta država pokazala, da lahko izpolni pogoje za članstvo. Obenem je priporočila, da države članice okvir za pogajanja z BiH, ki bo podlaga za vsebinske pogovore, potrdijo, ko bo ta sprejela še nekatere nadaljnje ukrepe.

BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016. Evropska komisija ji je nato leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morali izpolniti za status kandidatke. Čeprav BiH pogojev še ni izpolnila, ji je EU decembra 2022 v luči vojne v Ukrajini vseeno podelila status kandidatke. Zdaj pa se ji torej obeta še začetek pogajanj.