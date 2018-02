Ptujski pustni karneval je obiskal tudi Cerar #foto

Na Ptuju poteka že 58. Kurentovanje, ki se ga je na pustno nedeljo udeležil tudi predsednik vlade Miro Cerar. Gre za vrhunec kurentovanja, saj je ptujske ulice in trge v karnevalski povorki preplavila tisoč glava množica pustnih mask in tradicionalnih likov. Za posebno vzdušje vsako leto poskrbijo izvirne karnevalske skupine in mnogi satirični liki.

Foto: STA

"Pred in po povorki bo zabava s skupino Aplavz na Mestnem trgu," so še zapisali na spletni strani Kurentovanje. Pustni karneval se je pričel ob 13. uri, maske in kostume pa si je prišel ogledati tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki se je z zbranimi tudi fotografiral.

Predsednik slovenske vlade, ki je bil hkrati častni pokrovitelj letošnjega festivala, je ob prikazu kurentov pred mestno hišo ptujskemu županu Miranu Senčarju uradno predal certifikat o vpisu obhodov kurentov na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, poroča STA.

Cerar se je vsem obiskovalcem lepo zahvalil prek svojega Twitter računa, kamor je zapisal: "Iskrena hvala vsem, ki negujete slovensko tradicijo."

Po ocenah organizatorjev je dogodek obiskalo okoli 60.000 ljudi, k visoki udeležbi pa je verjetno pripomoglo tudi lepo vreme.

Predsednik vlade je pozdravil kurente. Foto: STA

Na kurentovanju je nastopilo več kot 2500 likov in mask iz 41 različnih skupin, lahko bi rekli, da je Ptuj tako danes postal največji etnografski muzej na prostem.

Sedemindvajsetim slovenskim skupinam se je pridružilo še 15 skupin iz sedmih tujih držav, med njimi so bili člani iz Francije, Hrvaške, Češke, Srbije, Makedonije, Slovaške in Belgije.

Med obiskom Ptuja je pozdravil tudi nastopajoče. Foto: STA

Manjkalo pa seveda ni niti kurentov, danes se jih je na ptujskih ulicah zbralo okoli 700 iz 29 društev, združenih v Zvezo društev kurentov.

V ponedeljek se bo ob 10. uri pričela še povorka vrtcev, ob 17. uri pa bodo obiskovalci v družbi kurentov, ki so ikonični etnografski lik, lahko spoznali še obredje, rituale, plese in običaje ostalih ptujskih pustnih likov in etnografskih mask. S pokopom pusta se bo kurentovanje zaključilo v torek ob 11. uri.

Na karnevalu pa seveda ni manjkalo glasbe in plesa. Foto: STA