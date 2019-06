Gasilcem so med intervencijo ukradli glavni dobitek srečelova #video

Medtem ko so prostovoljci z Vrhnike konec tedna gasili požar, so jim med intervencijo neznanci ukradli kolo, ki je bilo namenjeno za glavni dobitek srečelova na gasilski veselici. Vrhniški junaki, ki so pred dvema letoma nosili glavo na prodaj pri gašenju nevarnih snovi v Kemisu, so razočarani.

"Tri minute do polnoči so nas poklicali na intervencijo, do požara vozila v Gredišču pred blokom," je povedal Gašper Štirn iz prostovoljnega gasilskega društva Vrhnika.

Medtem ko so se gasilci minulo soboto.odpravljali gasit požar, so garažna vrata ostala odprta. Kamere so posnele, kako je nekdo vstopil v gasilski dom, se usedel na kolo in se odpeljal. Šlo je za približno 400 evrov vreden glavni dobitek na srečelovu. Je pa kolo k sreči našlo pot nazaj do gasilcev.

"Gospod je sam poklical, kolo je vrnil," je dodal Štirn.

Vrhniški gasilski dom so oropali že leta 2010, ko so ukradli nekaj radijskih postaj in računalnik.

Okradli že več gasilskih društev

Ni pa to edini primer kraje gasilcem. Prostovoljnim gasilcem iz Polhovega Gradca so leta 2013 nepridipravi ponoči ukradli opremo, med drugim škarje za rezanje betona. Leta 2015 so gasilcem PGD Zadobrova - Sneberje - Novo Polje ukradli 20 tisoč evrov, ves izkupiček od veselice.

"Zato smo tudi razočarani ravno zaradi takih kraj, ko si gasilci z lastnim denarjem, z denarjem iz donacij iz raznih prispevkov kupujejo opremo in ostanejo brez nje," je razočarano povedal Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije.

Do njih se včasih mačehovsko vedejo tudi občine. Trboveljski gasilski zavod je trenutno v likvidaciji, v kraju bodo ljudem pomagali le prostovoljni gasilci. ''Verjetno ni vseeno, če pomoč pride v eni minuti ali pa v petih minutah," je pojasnil Samo Lepoša iz Poklicne gasilske enote Trbovlje.

A po Muhičevih besedah ljudje gasilce še vedno spoštujejo.