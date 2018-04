Galebi verjetno poginili zaradi zaužitja strupene snovi

Pogin rečnih galebov, ki so jih v tem mesecu našli na območju Ptujskega jezera, je posledica odpovedi vitalnih organov, ki je verjetno posledica zaužitja toksične snovi, je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za katere snovi je šlo, še ni znano, za zdaj pa je izključeno, da bi šlo za fitofarmacevtska sredstva.

Nacionalni veterinarski inštitut je na podlagi vseh preiskav, ki so vključevale raztelesbo živali (sekcijo), virološke, bakteriološke in histološke analize ter kemijske preiskave, v končnem mnenju zapisal, da je pogin ptic "posledica odpovedi vitalnih organov, ki je verjetno posledica zaužitja toksične snovi", je danes objavila uprava.

Pri kemijski analizi vzorcev jeter, prebavil in želodčne vsebine niso ugotovili snovi, ki so akutno toksične za ptice in bi lahko povzročile pogin ptic. Kemijska analiza se je nanašala na pesticide, ki se danes ali pa so se v preteklosti uporabljali v kmetijstvu. Prisotnost snovi tembotrion v vzorcu je bila izključena kot vzrok za akutno zastrupitev galebov.

Izključeni vzroki zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev

"Glede na rezultate analiz in končne ugotovitve, ki niso dokazale vzroka pogina, se bomo glede nadaljnjih ravnanj posvetovali s strokovnjaki s področja okolja, ornitologije, veterine in kmetijstva tako doma kot v tujini," so zapisali v upravi.

Poudarili so, da so doslej izključeni vzroki pogina galebov z vidika kožnih bolezni živali in uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Na območju Ptujskega jezera so 7. aprila našli okoli 130 poginulih rečnih galebov, nekaj 8. aprila in še okoli 20 11. aprila. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so ob najdbi novih poginulih ptic ocenjevali, da je bil neidentificirani strup še vedno prisoten v okolju.