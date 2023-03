Furs: Pazljivo pri eVročanju!

Februarja je finančna uprava začela vročanje odločb o nadomestilu stavbnega zemljišča. Ugotavljajo, da zavezanci, ki so prijavljeni v eVročanje in dokumente dobivajo v eDavke, ne več po navadni pošti, to radi spregledajo. Zavezance opozarjajo, da preverijo, ali so za obveščanje o novih dokumentih v eDavkih vnesli in potrdili svoj elektronski naslov. Posledice so lahko za denarnice boleče.