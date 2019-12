Francijo stavka hromi tudi tik pred prazniki #video

V Parizu nemoteno delujeta le dve od 16 linij podzemne železnice. Eno od teh dveh avtomatskih linij so sicer danes za nekaj časa blokirali protestniki, ki so na postaji Lyon prižigali dimne bakle. Francoska ministrica za okolje Elisabeth Borne je to obsodila in njihovo ravnanje označila za nesprejemljivo. "Svoboda izvrševanja pravice do stavke ni pravica do napadanja, blokiranja in zastraševanja potnikov," je zapisala na Twitterju, poroča STA.

Nasprotujejo pokojninski reformi

Danes sicer vozi zgolj 40 odstotkov hitrih vlakov TGV in regionalnih vlakov ter 20 odstotkov primestnih. Nič bolje ne bo na božični večer, ko bodo nekatere linije, ki glavno mesto povezujejo s predmestji, ob 18. uri povsem zaprli. Nekaj jih bodo znova odprli v sredo popoldne, določene pa šele v četrtek zjutraj, so navedli na francoskih železnicah SNCF.

Tako v Franciji stavki v znak nasprotovanja pokojninski reformi še ni videti konca. Predsednik Emmanuel Macron je sicer nakazal, da je pripravljen izboljšati predlog reforme, ki predvideva vzpostavitev enotnega pokojninskega sistema. V soboto je stavkajoče pozval k prazničnemu premirju.

Sindikatom gre v nos predvsem predlog, da bi morali Francozi za polno pokojnino delati do 64. leta, čeprav bi upokojitveno starost dosegli že z 62 leti. Glavna sindikata CGT in FO sta za 9. januar napovedala nove proteste, še piše STA.