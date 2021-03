Evroposlanci prihodnji teden o svobodi medijev v Sloveniji

Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju razpravljal tudi o svobodi medijev v Sloveniji. Načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem so namreč po neuradnih informacijah ob potrditvi dnevnega reda plenarnega zasedanja danes razširili tudi na Slovenijo.

Odločitev je sprejela konferenca predsednikov, ki vključuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin v parlamentu. Razprava bo predvidoma v sredo popoldne. Razširitev razprave na Slovenijo je predlagala druga največja skupina v parlamentu, in sicer socialisti in demokrati (S&D), poroča STA.

V petek popoldne razprava o Sloveniji v okviru odbora Evropskega parlamenta

Pred plenarnim zasedanjem prihodnji teden je v petek popoldne načrtovana razprava o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki jo vodi evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalcev Sophie in 't Veld. Ta skupina naj bi se virtualno pogovorila s predstavniki različnih strani, a informacij o končnem seznamu sogovornikov in dnevnem redu za zdaj ni bilo mogoče pridobiti. Po neuradnih informacijah naj bi bil sestanek vsaj delno javen. Trajal naj bi od 13.30 do 16.30.

Sodeč po osnutku dnevnega reda, ki še ni potrjen, so na razpravo povabili predstavnike Evropske komisije, varuha človekovih pravic Petra Svetino, direktorja CNVOS Gorana Forbicija, člana nadzornega sveta RTV Slovenija Boruta Rončeviča, predsednico DNS Petro Lesjak Tušek, predsednika ZNP Matevža Tomšiča, raziskovalnega novinarja Lenarta J. Kučića in profesorja na FDV Marka Milosavljevića.

Janša in Simoniti za izmenjavo mnenj v prostorih Evropskega parlamenta

Vodja skupine je na razpravo povabila tudi premierja Janeza Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki sta odgovorila, da bi izmenjavo mnenj morali organizirati v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta in da bi morala omogočati celovito predstavitev vseh tem, poroča STA.