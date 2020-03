Etažni lastniki vlado pozivajo, naj zagotovi strokovno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Mnogi upravniki organizacijsko nimajo ne kadrovskih ne strokovnih kapacitet za dosledno, učinkovito, celovito in varno izvedbo razkuževanja stavb večkrat dnevno, so zapisali v združenju. Ob tem so izpostavili, da se etažni lastniki, ki so heterogena skupnost v večstanovanjskih stavbah, zaradi prepovedi zbiranja in sestankovanja v trenutni situaciji ne morejo učinkovito in hitro samoorganizirati, piše STA.

Posamezni etažni lastnik se ne more in skladno z zakonodajo niti ne sme sam v imenu skupnosti odločati o tovrstnih storitvah, še posebej, ko gre za posege z zdravju nevarnimi snovmi v skupne prostore z namenom sanitarnih ukrepov, operativni upravniki stavb pa nimajo ustreznega strokovnega znanja s področja sanitarnih ukrepov v primerih epidemij, so zapisali v sporočilu.

Za izvedbo razkuževanja je treba zagotoviti državna sredstva

Vlado med drugim pozivajo, naj za učinkovito in dejansko realizacijo razkuževanja večstanovanjskih stavb zagotovi varno in strokovno izvedbo razkuževanja, časovno usklajeno, strokovno in učinkovito izvedbo po celotni državi. Menijo, da je treba za izvedbo razkuževanja zagotoviti državna sredstva.

Prav tako mora vlada po oceni združenja zagotoviti cenovne zmernosti izvedbe razkuževanja. Kot so pojasnili, namreč mnogi upravniki za tovrstne storitve najemajo zunanja podjetja, kar storitve občutno podraži, to pa tudi odpira okno za potencialne zlorabe.

V ZELS še opozarjajo, da so na računih rezervnih skladov na voljo različni zneski zbranih sredstev, med katerimi so mnoga sredstva po volji upravnikov vezana v depozitih in so nelikvidna. To povečuje neenoten pristop, ki pa je ključen element za zajezitev epidemije, so še zapisali, še piše STA.

