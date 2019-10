Upokojenci se bodo lahko vozili brezplačno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci so danes soglasno s 75 glasovi potrdili novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz za upokojence. Na predlog SMC, SDS, NSi, SNS so poslanci z dopolnilom brezplačni prevoz omogočili tudi vojnim veteranom.

Novela zakona bo omogočila brezplačne prevoze v javnem potniškem prometu študentom invalidom in registriranim športnikom, mladi registrirani in kategorizirani športniki s statusom dijaka ali študenta pa bodo subvencionirano vozovnico lahko uporabili tudi za prevoz na vadbe in tekme.

Z dopolnilom v prvi obravnavi je bila dodana tudi pravica do brezplačnega javnega prevoza za vse invalide z evropsko kartico invalida in že omenjeni brezplačen javni prevoz za vse upokojence.

Do brezplačnega prevoza bodo upravičeni tudi vojni veterani

Danes so poslanci na predlog SMC, SDS, NSi in SNS potrdili še dopolnilo, s katerim bodo brezplačen javni prevoz omogočili vojnim veteranom. Kot je pojasnil Igor Zorčič (SMC), bodo ti do brezplačnega prevoza upravičeni pod enakimi pogoji kot imetniki invalidske kartice, torej če ne bodo zaposleni, ne bodo opravljali samostojne registrirane dejavnosti, ne bodo poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da bo večini veteranov brezplačen javni prevoz omogočen v sklopu druge kategorije, saj so ti po večini že upokojeni, ali pa imajo invalidsko kartico, zaposleni pa bodo iz zakona tako ali tako izvzeti.

Kot je dejala, lahko gre za simbolno dejanje, a si v SMC, SDS, NSi in SNS po njenem mnenju "mečejo pesek v oči, če mislijo, da delajo za veterane". Ker prihaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz kvote SMC, je poslancem te stranke predlagala, naj se raje obrnejo nanjo in popravijo zakon o vojnih veteranih.

Poslanci so dopolnila treh opozicijskih strank in SMC potrdili, zakonu pa zeleno luč ob prisotnosti 75 poslancev prižgali brez glasu proti.