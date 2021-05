Dve smrtni nesreči v Žalcu in Slovenski Bisitrici

V Zabukovici v Občini Žalec se je nesreča s smrtnim izidom zgodila ob 20.46. Po nesreči so gasilci zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili voznika iz razbitin vozila ter začeli z oživljanjem in nudenjem prve pomoči do prihoda reševalcev. Preprečili so nadaljnje iztekanje tekočin iz vozila in z vpojnimi sredstvi posuli vozišče ter ga očistili. Policiji so nudili pomoč pri usmerjanju prometa. Voznik je umrl, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Druga nesreča se je zgodila nekaj po polnoči v naselju Gaj v Občini Slovenska Bistrica, kjer se je osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci so zavarovali in osvetlili kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, odklopili akumulator ter nevtralizirali izlite tekočine na cestišču in ga počistili. Oseba je poškodbam podlegla.