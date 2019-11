Državni svet z vetom nad zakon o izvrševanju proračunov

Državni zbor je proračuna za leti 2020 in 2021 prejšnji teden sprejel z 49 glasovi za, proti je glasovalo 41 oziroma 40 poslancev. Poleg poslancev koalicije in obeh poslancev narodnosti so svoje glasove obljubili tudi v SNS, v preostalih poslanskih skupinah opozicije so jima odrekli podporo.

Proračun za leto 2020 je najvišji do zdaj: odhodki so določeni v višini 10,358 milijarde evrov, v državno blagajno pa naj bi se steklo 10,773 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako znašal 415,2 milijona evrov. Še višje so številke v proračunu za leto 2021. Odhodki se bodo povzpeli na 10,455 milijarde evrov, ob 11,111 milijarde evrov pričakovanih prihodkov pa naj bi presežek dosegel 656,6 milijona evrov.