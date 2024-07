Gneča na cestah: kje vse so kolone?

Na nekaterih cestah po državi je že od zgodnjega dopoldneva zgoščen promet. Zastoji so med drugim na gorenjski, primorski in podravski avtocesti ter pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji in Avstriji. Prav tako je gneča na nekaterih regionalnih cestah, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in Brezovico proti Ljubljani, na podravski avtocesti med priključkom Zaklin Gruškovjem proti Hrvaški ter na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in vzhod proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga en kilometer, proti Avstriji pa dva kilometra.

Kolone vozil so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Šmartnega mimo Kosez in Kozarij ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozarij proti Vrhniki. Gneča vozil je tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.

Zaradi nesreč je na vipavski hitri cesti oviran promet pred Vipavo proti Vrtojbi, na pomurski avtocesti pa je med priključkoma Sveta Trojica in Cerkvenjak proti Lendavi zaprt prehitevalni pas.

Zaradi okvar vozil je promet oviran na vipavski hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi. Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem pa vozilom pot ovira predmet na počasnem pasu proti Ljubljani.

Danes do 13. ure je veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, na nekaterih primorskih cestah pa omejitev velja do 16. ure.