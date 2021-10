Donacija: 120 tisoč evrov za Porodnišnico Ljubljana #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina MK Group in Gorenjska banka z bančno skupino AIK sta donirali 120 tisoč evrov Porodnišnici Ljubljana.

Poslovni sistem MK Group in bančna skupina AIK tokratno donacijo v vrednosti 120 tisoč evrov namenjata Porodnišnici Ljubljana, Kliničnemu oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike Ljubljana, kjer se rodi skoraj tretjina vseh novorojencev v Sloveniji. "Veseli me, da bo s prejeto donacijo Porodnišnica Ljubljana postala ena izmed najbolj prijaznih in najlepših porodnišnic v tem delu Evrope," je povedal v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič.

Finančna sredstva bodo namenjena prenovi poporodnih sob, ki bodo po novem dosegale najvišje standarde zdravstvene nege. Porodnišnica Ljubljana se bo s tem uvrstila med najbolj napredne in urejene porodnišnice, ki porodnicam in njihovim družinam ponuja dodatno stopnjo varnosti in udobja. Porodnicam se bodo v novo urejenih poporodnih sobah lahko pridružili tudi njihovi partnerji.

Prenova bo končana v začetku leta 2022

V. d. generalnega direktorja Jože Golobič je ob tem izrazil zadovoljstvo z dogovorom o donaciji. "V imenu UKC Ljubljana bi se želel zahvaliti Gorenjski banki, bančni skupini AIK ter MK Group za eno izmed največjih donacij v letošnjem letu. Posebej me veseli, da bo s prejeto donacijo Porodnišnica Ljubljana postala ena izmed najbolj prijaznih in najlepših porodnišnic v tem delu Evrope, in sicer tako za porodnice kot tudi njihove partnerje in seveda novorojence. Zaključek prenove poporodnih sob načrtujemo v prvem četrtletju prihodnjega leta."

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, je poudaril pomen donacije, ki podpira razvoj zdravstvenega sistema: "Sodelovanje ministrstva za zdravje ter UKC Ljubljana je bilo ključno za izbor prejemnika in opredelitev namena donacije, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Skupaj s partnerji bomo uresničili pomembno naložbo v slovenski zdravstveni sistem."

"Ljubljanska porodnišnica je največja v Sloveniji, v njej se rodi skoraj tretjina novih prebivalcev. Smo strokovno središče najvišjega nivoja za nosečnice in porodnice z visokim tveganjem za zaplete, pri čemer dosegamo odlične perinatološke rezultate v mednarodnem merilu," je poudaril Gorazd Kavšek, predstojnik KO za perinatologijo.

Regionalni projekt Podpora družini, v sklopu katerega bo Porodnišnica Ljubljana prejela eno izmed največjih donacij do zdaj, sočasno poteka v petih državah, kjer poslujeta MK Group in bančna skupina AIK, katere del je tudi Gorenjska banka. Cilj finančne donacije izbranim porodnišnicam je izboljšanje pogojev za nosečnice, porodnice in novorojence ter dolgoročna podpora družinski politiki za dvig rodnosti.

Jovan Purar, direktor MK Group, je poudaril pomen nadaljevanja sodelovanja z zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji in spomnil na lansko donatorsko akcijo Zahvala herojem, v okviru katere je skupina MK Group omogočila brezplačen oddih za 100 zaposlenih v zdravstvu, in sicer za zaposlene v covidnih bolnišnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju in na Golniku.

"Naložba v naraščaj je naložba v prihodnost regije, s čimer želimo izboljšati pogoje za začetek novih življenj," pa je dejala povedala, predsednica bančne skupine AIK in predsednica nadzornega sveta Gorenjske banke.