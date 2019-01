Domnevna izkoriščanja študentov bodo preprečili s tripartitnimi pogodbami

Potem ko je skupina študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani (FA UL) z anonimnim pismom opozorila na njihovo izkoriščanje v projektantskih birojih, ki jih pogosto vodijo zaposleni na FA UL, se je na očitke odzvalo vodstvo Univerze v Ljubljani (UL).

Rektor UL Igor Papič se je namreč včeraj sestal z dekanom FA UL Matejem Blenkušem, predstavnico študentskega sveta FA in predsednico študentskega sveta UL. Čeprav jim vseh informacij, ki se vežejo na konkretnejše obtožbe študentov glede potencialnih kršitev zakona, akademske ali poklicne etike, še ni uspelo pridobiti, se vsi strinjajo, da je treba poklicno in pedagoško sodelovanje med študenti in pedagogi v prihodnje obvarovati očitanih nepravilnosti.

Vsi udeleženci sestanka so tudi odločno obsodili kakršnokoli nezakonito in neplačano obliko dela študentov. Ob tem opozarjajo, da je treba ločiti med študentskim praktičnim delom v projektantskih podjetjih in obvezno študijsko prakso.

Lani v projektanskih podjetjih profesorjev delalo 40 študentov

Pojasnili so, da so študenti za opravljeno praktično delo v projektantskih podjetjih plačani skladno z zakonodajo. "Študenti se za krajše ali daljše obdobje zaposlujejo v različnih projektantskih podjetjih, nekatera so v lasti pedagogov FA UL, večina pa je tistih, ki s fakulteto niso povezana. V letu 2018 je v projektantskih podjetjih pedagogov FA UL delalo približno 40 študentov, torej nekaj manj kot štiri odstotke celotne študentske populacije fakultete. Za delo so bili plačani od pet do deset evrov na uro neto oziroma so bili kot soavtorji soudeleženi pri deležu natečajne nagrade ali odškodnine, ki je bila podeljena avtorski skupini. Navedbe v dopisu, ki delo študentov v podjetjih pedagogov posplošujejo na celotno populacijo, zato zavračamo kot neutemeljene," pojasnjuje vodstvo UL.

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) sicer ugotavljajo, "da ima vsaj od deset od 12 profesorjev, ki so člani senata FA UL, v lasti arhitekturna projektantska podjetja oziroma so v njih zaposleni". Vsako takšno izkoriščanje študentov označujejo za nedopustno in poudarjajo, da mora biti študentsko delo legalno, prostovoljno in dostojno plačano.

Vodstvo UL še pojasnjuje, da je obvezna študijska praksa del študijskega programa arhitekture in urbanizma, ki ga FA UL mora izvajati. Obvezna praksa traja mesec dni oziroma 90 ur, je kreditno ovrednotena in zanjo študent dobi oceno. Ker se zaradi narave dela (projekti večinoma trajajo daljše časovno obdobje), študenti običajno prostovoljno odločijo za delo za daljše časovno obdobje, UL zagovarja stališče, da mora biti delo študenta v vsakem primeru honorirano, saj mu že s prevozom na delo in obroki nastajajo konkretni stroški.

S tripartitno pogodbo bodo preprečili navzkrižje interesov

Do zdaj so študenti v podjetjih in organizacijah delali prek študentskih napotnic ali pogodb. Da bi pravice študentov bolj zavarovali, bo fakulteta v najkrajšem času uvedla izključno obliko dela prek tripartitne pogodbe, kjer bodo vključene vse potrebne varovalke, ki preprečujejo nastanek navzkrižja interesov. Pri sestavi pogodbe bodo sodelovali UL, FA UL, ŠS UL in ŠS FA. Rektor se bo o tej problematiki tudi osebno pogovoril s profesorji, ki imajo projektantska podjetja.

Univerza odločno zavrača, da gre za sistemski problem fakultete

Dodajajo, da v individualnem razgovoru s pedagogi na FA UL niso zasledili nobenega znaka kršitve delovnopravne zakonodaje. Ne izključujejo pa možnosti, da bi lahko med pedagogom in študenti prišlo do posameznih primerov nekorektnega sodelovanja, a odločno zavračajo navedbe, da gre za sistemski problem fakultete.

ŠOS v zvezi z aktualno problematiko ne izključuje možnosti, da gre za morebitno navzkrižje interesov. "Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije nasprotje interesov definira kot okoliščine, v katerih zasebni interes osebe vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog," opozarjajo.

Ob tem javno vodstvo UL, šolsko ministrstvo in protikorupcijsko komisijo javno sprašujejo, kako ocenjujejo prepletanje zasebnih in javnih interesov v omenjenem primeru, kjer profesorji ob delu na fakulteti delujejo tudi na trgu.

Prelivanje denarja v zasebne žepe?

"S študentskega vidika so tovrstne anomalije problematične zaradi nedostojnega plačila, prekarizacije dela in tudi zaradi intelektualne lastnine, ki je v takšnih in podobnih primerih študentom večkrat odvzeta. Hkrati opozarjamo tudi na prelivanje denarja v zasebne žepe, ki se dogaja tako rekoč v času študijskega procesa, namesto da bi se ta prek inštitutov vračal visokemu šolstvu," še opozarja predsednik ŠOS Jaka Trilar.

FA UL napoveduje, da bo na podlagi prejetega pisma sprejela interna etična pravila sodelovanja med pedagogi in študenti, ki bodo določala vsebine, vrednost in načine izvajanja medsebojnega profesionalnega sodelovanja oziroma študentskega dela.