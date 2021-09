Dodatni zaslužki: poslanci bi bili kot Vesel, a ne povsem

V parlamentu mandatno-volilna komisija o dovoljenjih za dodatno delo poslancev že desetletja razpravlja in odloča javno. Razprave prenaša SLO3 in so dostopne v arhivu. Objavljeni so tudi magnetogrami vseh teh pogovorov. Po novem bi o dovoljenjih za dodatna dela poslancev odločali na komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), kjer je javnost dela bistveno manjša kot v parlamentu. Prenosov ni, magnetogrami in zapisniki javnosti niso dostopni.

Med predlagatelji spremembe tudi "grešnik" Židan

Med predlagatelji spremembe, da poslanci zaradi nedovoljenega dodatnega dela ne bi bili več ob mandat, je tudi Gregor Židan, ki je letos dodatno služil kot nogometni trener prek svojega zasebnega gostinskega podjetja. Foto: Ana Kovač

Spremembo ureditve je z oceno, da bodo s tem poslanci izenačeni z drugimi funkcionarji, predlagalo 12 poslancev SD, med njimi je tudi Gregor Židan, ki je brez dovoljenja državnega zbora letos dodatno služil kot pomožni trener otrok za nogometno zvezo.

Račun za to dodatno delo, v parlamentu je v tem času vzel dopust, je izstavil kar prek svojega zasebnega gostinskega podjetja Gregorino. Ko je v začetku mandata Židan poskušal dobiti dovoljenje mandatno-volilne komisije, da bi ob poslanskem delu hkrati lahko služil še kot nogometni trener, mu tega niso dovolili. Takrat dovoljenja nista dobila tudi Primož Siter (Levica), ki je nameraval ob poslanskem delu biti še novinar, in Nataša Sukič (Levica), ki bi svetovala nevladnikom.

Zaradi kršitve poslanskega zakona bi Židanu poslanci lahko celo odvzeli mandat, a se za to niso odločili.

Zakon možnost dodatnega dela poslancev določa tako:

"Poslanec sme po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljati dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del. Državni zbor na predlog pristojnega delovnega telesa odkloni poslancu opravljanje dejavnosti ali dela, če to vpliva na izvrševanje funkcije poslanca ali ovira objektivno in od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje funkcije."

Ta člen bi predlagatelji reforme zdaj v celoti črtali. Ob poslancih SD so predlog sprememb poslanskega zakona podpisali tudi štirje nepovezani poslanci, med temi je tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Veljalo bo tudi za ministre, ki dodatno služijo

Če bo večina predloge skupine poslancev potrdila, bodo novosti veljale tudi za ministre, ker tudi zanje, ko gre za dodatna dela, veljajo pravila iz zakona za poslance. Veliko pozornosti je to v preteklosti pritegnilo, ko je moral odstopiti minister za kulturo Dejan Prešiček iz SD, ko je samomor storil uslužbenec, ki ga je s službenim avtomobilom in glasbenimi inštrumenti pred tem vozil na dodatno "petinsko" delo ob ministrskem na vrhu ministrstva za kulturo.

Dodatno je delal tudi Dejan Prešiček (SD), ko je bil minister za kulturo. Foto: STA

Dodatnih zaslužkov v višini slabih 200 tisoč evrov za delo na Fifi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel že nekaj časa ne prejema več, ker se mu je mandat na Fifi iztekel, ponovna izvolitev na visok položaj pa mu ni uspela.

Pravice poslancev po morebitni spremembi ureditve ne bodo enake Veselovim, pri Veselu je obveljalo, da mu o dodatnem delu na Fifi ni bilo treba niti obvestiti KPK in dobiti dovoljenja. Sam je najprej trdil, da je to dovoljenje dobil, a dokumentacije o tem, ko smo trditev preverjali, na KPK niso našli in tudi Vesel sam svojega izvoda javnosti ni predstavil.

Ko smo to razkrili, je obveljalo, da dovoljenje ali mnenje KPK nista potrebni.

Pri poslancih pa bi drugače ostalo še, da bo v zakonu ostal člen, da mandat poslanec avtomatično izgubi, če "nastopi" nezdružljivo funkcijo. A pri tem nimajo v mislih funkcij na Fifi.

Bo šel kdo po poti Jankovića?

Ta člen bo pomemben, če bo prihodnje leto po parlamentarnih volitvah kak poslanec izvoljen za predsednika republike ali župana. Iz SD bi takšna lahko bila Tanja Fajon ali Milan Brglez. Po trenutnih razmerjih moči v raziskavah javnega mnenja bi na volitvah poslancev odločno zmagala SDS Janeza Janše, Tanja Fajon in Brglez pa bi zelo verjetno postala poslanca. Fajonova se kandidaturi, ki se ji kot evropski poslanki finančno ne bo splačala, ker bo plača nenadoma krepko nižja, kot predsednica SD najbrž ne bo mogla izogniti. Če bo po volitvah vlado sestavil Janez Janša, Fajonova in Brglez pa pozneje zmagala na predsedniških ali županskih volitvah, bi SD lahko izgubila njuna sedeža v državnem zboru.

Na posnetku je župan prestolnice Zoran Janković, ki je bil krajši čas tudi poslanec, z dobitnico olimpijske medalje Janjo Garnbret. Foto: Grega Valančič/Sportida

Da bi zagotovili resnost nastopov na volitvah poslancev, zakon namreč določa, da se, če poslanec odstopi prej kot v pol leta po izvolitvi, za njegov sedež izvedejo ponovne volitve med kandidati vseh strank. Šele po tem času pripade sedež drugemu kandidatu iz iste stranke (nadomestnemu poslancu). Zaradi določbe o avtomatski izgubi mandata po nastopu nezdružljive funkcije odstop ni potreben in ni volitev med kandidati vseh strank za izpraznjen poslanski sedež.

Na ta način se je v preteklosti tveganju izgube poslanskega sedeža za Pozitivno Slovenijo izognil Zoran Janković, ko se je po propadu z mandatarsko kandidaturo odločil, da bo raje župan kot poslanec in je bil za župana na volitvah, ki so bile posledica njegove izvolitve za poslanca pred tem, tudi ponovno izvoljen.

Celoten predlog spremembe zakona o poslancih, ki jo predlaga 16 predstavnikov ljudstva, si lahko preberete tukaj.