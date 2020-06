Kitajci sporočili pomembno novico za odpuščene delavce Gorenja

V Velenju bodo tako po napovedih do konca leta vzpostavili linijo za proizvodnjo TV aparatov, januarja 2021 pa bo že stekla proizvodnja, so danes za STA povedali v Hisense Gorenju. Povprečno bo na liniji zaposlenih 350 ljudi, proizvodnja pa bo podvržena sezonskim nihanjem. Sprva naj bi letna zmogljivost proizvodnje znašala 1,5 milijona aparatov, kasneje pa naj bi naraščala vse do štirih milijonov aparatov letno.

Prve odpovedi prihodnji teden

Nova tovarna televizorjev ne bo v lasti Gorenja, ampak bo v lasti skupine Hisense, bodo pa prednost pri zaposlitvi na novih proizvodnih zmogljivostih imeli odpuščeni delavci Gorenja, ki bodo pridobili priporočilno pismo.

V proizvodni družbi Gorenje bo namreč brez dela po zadnjih podatkih ostalo 322 delavcev, ki so vključeni v program presežnih delavcev. Tega bo vodstvo družbe predvidoma sprejelo do konca tega tedna, prve odpovedi pogodb o zaposlitvi pa bodo začeli vročati prihodnji teden, so pojasnili v Hisense Gorenju, piše STA.

Nato bo delavcem začel teči odpovedni rok in če bodo delavci tudi v času odpovednega roka "korektno in kakovostno opravili delo", bodo pridobili priporočilno pismo, ki obeta zaposlitev v novi tovarni televizorjev, so pojasnili v Hisense Gorenju.

Medtem se tudi proizvodna naročila za Gorenje nekoliko povečujejo. Kot so pojasnili v družbi, so naročila za julij večja, a na račun izpadlih naročil v aprilu in marcu, ko niso delali in jih morajo nadoknaditi, hkrati z naročili zapolnjujejo tudi vrzel konec julija in v začetku avgusta, ko je načrtovan kolektivni dopust.

Ta naročila ne vplivajo na pripravljen program presežnih delavcev v Gorenju

Ta temelji na poslovnem razlogu oz. na negativnem poslovnem rezultatu. Na seznamu presežnih delavcev je, kot omenjeno, po zadnjih podatkih 322 delavcev, skupno pa se bo število delovnih mest predvidoma zmanjšalo za prvotno napovedanih 544. Tej številki se bodo v Gorenju skušali približati s t.i. mehkimi metodami, so pojasnili v Gorenju.

"Vodstvo družbe svoje odločitve glede odpuščanja ne bo spremenilo," je po današnji izredni seji sveta delavcev za STA dejal predsednik podjetniškega sindikata Žan Zeba. V sindikatu tako niso zadovoljni, da bo torej podjetje zdaj delavce odpustilo, nato pa naj bi jih ponovno zaposlovalo, a za določen čas oz. preko agencij. "Vidimo namreč, da se nekatere stvari izboljšujejo, tudi produktivnost se je povečala," je dodal Zeba.

V celotnem slovenskem delu Gorenja se sicer število zaposlenih znižuje tudi v drugih podjetjih. Na seznamu presežnih delavcev v družbi Hisense Gorenje Europe je bilo 46 zaposlenih, ki so jim odpovedi pogodb iz poslovnega razloga začeli vročati v začetku meseca. V invalidskem podjetju IPC bo število odpovedi namesto prvotno predvidenih 84 manjše od 29, za podjetje Gorenje Gostinstvo pa so prvotno napovedali 45 presežnih delavcev, a naj bi končne številke bile drugačne, še navaja STA.