Dobovšek: Čas je, da Slovenija postane dobra država

V Stranki Dobra država svoj program združujejo v štiri temelje, na prvem mestu pa je odprava korupcije. Pri tem je Dobovšek v nagovoru poudaril, da gre za odpravo korupcije na najvišji ravni, saj "tista majhna korupcija omogoča ljudem, da preživijo".

"Institucije odpovedo, ko gre za korupcijo na najvišji ravni"

V izjavi po konferenci je pojasnil, da institucije v državi delujejo in znajo pobrati davke ter odkrivati nepravilnosti na najnižji ravni, vendar odpovedo, ko gre za korupcijo na najvišjem nivoju.

Prepoved opravljanja javne funkcije za tiste, ki so oškodovali družbeno premoženj

Pri drugem programskem stebru opozarjajo na zdrave finance. Dobovšek je ob tem spomnil na bančno vrzel in na težave na ravni kazenske odgovornosti ter na finančne institucije. V tem sklopu Dobra država napoveduje uvedbo prepovedi opravljanja javne funkcije za tiste, ki so oškodovali družbeno premoženje.

Foto: STA

V programu se zavzemajo tudi za zdravo okolje in za zdravo življenje človeka, pri čemer želijo poudariti združevanje starejše generacije, ki ima izkušnje, z energijo in zrelostjo srednje generacije ter vihravostjo mladih. Po Dobovškovih navedbah se zavzemajo za to, da bo Slovenija varna država, temelječa na četrti industrijski revoluciji.

Sicer pa je Dobovšek poudaril, da bodo ustvarjali enake pogoje za malo in srednje gospodarstvo ter se trudili za napredek tako, da bodo ljudje spodbudno plačevali davke. Država bo tako po njegovih navedbah v funkciji partnerskega odnosa do gospodarstva in do ljudi.

V programu tudi enotna stopnja DDV

Med programskimi točkami je na primer uvedba enotne stopnje DDV, saj so prepričani, da bo to pocenilo in poenostavilo postopke pobiranja davka. Na področju infrastrukture med drugim napovedujejo vzpostavitev obalne straže in uvedbo avtocestne policije, na področju pravosodja pa med drugim uvedbo karierne odgovornosti tožilcev za izid kazenskega postopka. Obljubljajo tudi zmanjšanje števila ministrstev na manj kot deset.

Med kandidati tudi nekdanji veleposlanik Volk

Dobovšek zagotavlja, da imajo za vse ukrepe pripravljene ekipe in strokovnjake, večina ukrepov pa je po njegovem mnenju realnih. Kandidatno listo za državnozborske volitve še oblikujejo, kandidate pa bodo predstavljali na regionalni ravni. Nekaj znanih obrazov v strankarski ekipi se je predstavilo že lani na ustanovnem kongresu na Vrhniki, sodelovali pa so tudi na današnjem omizju. Med drugim nekdanji veleposlanik Vojko Volk, sociolog Zoran Kus, prvi mož Hranilnice Lon Jaka Vadnjal in Mirko Miklavčič, ki je vodil Združenje članov Vzajemne.

Dobovšek je danes ponovil, da bodo na volitvah nastopili samostojno, po volitvah pa da se bodo povezovali z vsemi, ki bodo imeli ustrezen program in ekipe, ki so program sposobne izvesti.