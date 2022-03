Do srede še sončno vreme, nato dež in ohladitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek in torek bo še toplo in večinoma sončno vreme. V sredo se bo povsod pooblačilo, od jugozahoda bo začelo deževati. V četrtek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo.

Danes bo jasno, le nad morjem se lahko zjutraj za krajši čas pojavi megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na jugovzhodu do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Ponoči bo še pretežno jasno, proti jutru pa bo oblačnost od zahoda začela naraščati. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 5, ob morju in v krajih z vetrom od 6 do 9 stopinj Celzija.

Jutri se bo na Primorskem in Notranjskem zmerno pooblačilo, drugod bo še dokaj sončno. Jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na vzhodu do 21 stopinj Celzija.

V sredo se bo povsod pooblačilo. Od jugozahoda bo začelo deževati, na vzhodu bo padavin malo. Še bo pihal jugozahodnik.

V četrtek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, še napovedujejo vremenoslovci.

V večjem delu Slovenije je še vedno velika požarna ogroženost v naravnem okolju.