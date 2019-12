dm na dobrodelni petek doniral 19.206 evrov

Oglasno sporočilo

Črni petek so v dm prodajalnah preimenovali v Dobrodelni petek in ga obeležili z zbiranjem sredstev. dm drogerie markt je namesto popustov namenil pet odstotkov od dnevnega prometa projektu Združimo korake. V iniciativi bodo osnovnošolci prijavljenih šol iz vse Slovenije v začetku leta prejeli prehranske izdelke iz ekološke pridelave. S tem je dm k iniciativi skupno prispeval 30.464 evrov in bo v sodelovanju z učitelji v prihodnjem letu več kot 5.500 osnovnošolcev spodbujal k uravnoteženemu prehranjevanju.

Zadnji petek v novembru je nakup v prodajalnah dm po celi Sloveniji pomenil tudi donacijo, saj je dm drogerie markt Slovenija v okviru akcije Giving Friday (Dobrodelni petek) pet odstotkov od nakupa vsakega posameznika daroval v sklad Združimo korake. V petek so v dm darovali 19.206 evrov in s tem povečali končni znesek donacije na 30.464 evrov.

Donacije bodo razdeljene v začetku leta

V letu 2019 je dm drogerie markt Slovenija z različnimi aktivacijami zbiral korake in jih spreminjal v otroške nasmehe. Te bodo skupaj s sredstvi, ki so jih v sklad namenili na dobrodelni petek, v obliki donacije prehranskih izdelkov iz ekološke pridelave januarja namenili osnovnim šolam po Sloveniji, ki so se prijavile v projekt Združimo korake. Donacija v obliki prehranskih izdelkov iz ekološke pridelave bo v januarju naslednje leto razveselila skoraj šest tisoč osnovnošolcev 5. in 6. razredov ter jim omogočila še bolj zabavne urice gospodinjstva, spodbudila k spoznavanju lastne kreativnosti v kuhinji in zdravih življenjskih navad.

Podporniki iniciative Združimo korake

Iniciativi so se skozi leto pridružili tudi znani Slovenci, ki so z različnimi aktivnostmi spodbujali k zbiranju korakov, na športnih prireditvah, kot tudi preko svojih družbenih omrežij. Med njimi so bili Tjaša Kokalj Jerala, Ivjana Banić, Uroš Bitenc, Alenka Košir in številni drugi. Slednja se je kot podpornica iniciative udeležila tudi posebnega dogodka na Osnovni šoli Ledina, ki je kot prva prejemnica donacije prehranskih izdelkov dmBio, z osnovnošolci pripravila veganske čokoladne mafine po receptu iz priročnika, ki ga je posebej za to priložnost pripravila nutricionistka Brigita Žinko.

“Tovrstni projekti se mi zdijo pomembni, saj z njimi mladim poskušamo oblikovati prioritete, na podlagi katerih bodo sprejemali preudarne odločitve, ki bodo tudi v odraslih letih vplivale na njihovo kakovost življenja,” je prepričana Alenka, ki kot profesorica športne vzgoje razume pomembnost uravnotežene prehrane, kot tudi športne aktivnosti med otroci. Da je šport najboljša naložba v otroka, meni tudi ugledni športni psiholog Matej Tušak.

“Sem podpornik vseslovenskega gibanja Združimo korake, v katerem dm v sodelovanju s partnerji in podporniki ozavešča o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja otrok in spodbuja k aktivnemu življenjskemu slogu. Čeprav je akcija nastala pod taktirko trgovskega podjetja, tu ne gre le za marketing, saj gre za podjetje, ki je veliko naredilo za priljubljenost gibanja v naši državi. Spomnimo se teka, ki bo prihodnje leto praznoval 15 let in ki je pravi vseslovenski ženski tekaški praznik.”

