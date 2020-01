Predsednik vlade Marjan Šarec je na včerajšnjem zaslišanju na seji parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) vnovič zanikal navedbe, da bi posredoval pri zaposlitvi svoje znanke na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Šarec je ob tem dejal, da je ta primer že pregledal Inšpektorat za javni sektor, ki pa nepravilnosti ni ugotovil.

O zlorabah političnega nadzora

Nadzora parlamentarne komisije, ki jo sicer vodi predsednik NSi Matej Tonin, nad Sovo se je v intervjuju za Sobotno prilogo Dela dotaknil tudi direktor Sove Rajko Kozmelj. Kot je dejal, se politični nadzor nad delom Sove zdaj očitno zlorablja.

"Že ob več priložnostih sem izpostavil nujnost nadzora, ki bi ga opravljalo neodvisno in strokovno tehnično telo, v katerem bi bili izkušeni in visoko usposobljeni strokovnjaki s posameznih tehničnih in drugih področij kot npr. varstva človekovih pravic in svoboščin," je povedal v intervjuju. Kot je dodal, si zato v Sovi želijo strokovnega nadzora, s tem pa političnega nadzora ne izključuje.

Foto: STA

Glede same zaposlitve Šarčeve znanke pa je Kozmelj za Delo povedal, da je zadeva zanje končana. Kot je dodal, so pristojni organi povedali svoje, oni pa so vse ugotovljene manjše pomanjkljivosti odpravili. "Očitno pa se politiziranje primera te zaposlitve, ki se vleče že od začetka, še kar nadaljuje."

Znanko premierja bi zaposlil znova

"Če bi me vprašali, ali bi znanko premierja zaposlil znova, tudi če bi vedel, da je njegova znanka, je odgovor pritrdilen. Primer ocenjujem kot poskus povzročitve politične škode. Prisegam na strokovnost; če nekdo torej pogoje izpolnjuje, ga bomo zaposlili," je odgovoril.

Ob tem pa je navedel primer, ko je ob začetku svojega mandata v zaključni fazi zaposlitvenega postopka ugotovil, da je kandidatka za zaposlitev hči njegovega dobrega kolega. Takrat se je, ker je ocenil, da bi bila lahko ta zaposlitev napačno interpretirana, odločil, da to ustavi.