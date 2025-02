Direktor RTC Krvavec Janez Janša je na družbenem omrežju Facebook kritiziral občino Cerklje in njenega župana Franca Čebulja zaradi novega radarja, ki so ga postavili v vasi Grad.

"Nova pridobitev Občine Cerklje, na osamljenem kraju aktiviran nov radar merjenja hitrosti (tudi) gostom smučišča Krvavec. Vsekakor jasno sporočilo Franca Čebulja, da se občina Cerklje ne zna iti turizma in bo svojo likvidnost pokrivala z izplenom novo postavljenega radarja," je zapisal Janša. Meni namreč, da radar na tem mestu ni potreben, saj da se v zadnjih sedmih letih na tem mestu ni zgodila nobena prometna nesreča, prav tako na tem odseku ni nobene hiše, le gostilna.

Janša je vse obiskovalce smučišča opozoril, naj bodo previdni, in zagotovil, da jih bodo "redno obveščali o nadaljnjih diverzantskih akcijah Franca Čebulja in občine Cerklje".

Župan vrača žogico

Na zgornjo objavo se je odzval tudi Čebulj, ki je izpostavil, da pred vsakim radarjem stoji znak, ki voznike opozori, da jih čaka merjenje hitrosti in naj vožnjo upočasnijo. Pove tudi, da so v lanskem letu obnovili še zadnji odsek državne ceste, ki vodi skozi vas Grad in s tem tudi na Krvavec.

Ni se izognil očitkom glede nerazumevanja razvoja turizma in, kot zapiše Janša, "diverzantskih akcij", ki jih izvaja v občini.

"Naslednja diverzantska akcija se bo začela na Krvavcu z izgradnjo kanalizacijskega sistema, da zaščitimo vodna zaščitna območja, ki jih z diverzantskimi nelegalnimi objekti ogrožaš. Vodni viri pod Krvavcem oskrbujejo preko 50 tisoč uporabnikov," mu je odgovoril Čebulj in vrgel žogico, ko ga je vprašal, kdaj bodo nazaj tekmovanja in s tem slovenski in tuji smučarski klubi, ki so v preteklosti radi prihajali na tretje največje smučišče v državi.

Vprašanja o novem radarju smo naslovili tudi na občino. Njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Besedni dvoboj med direktorjem RTC Krvavec in županom se medtem nadaljuje. "Krvavec je danes poln veselih gostov, žal bodo verjetno čez nekaj dni spoznali, da jim je Franc Čebulj zaračunal tudi malenkost prehiter prihod na Smučišče Krvavec ... bolano," je na Facebooku zapisal Janša in objavil posnetek množice gostov na smučišču.

V komentarjih se je oglasil Čebulj in sporočil, da v dolini velja zakonski prometni red.