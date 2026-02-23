Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon je po tem, ko je višje sodišče v Ljubljani potrdilo sodbo jeseniškega okrajnega sodišča glede lanske povzročitve prometne nesreče s službenim avtomobilom pod vplivom alkohola, podal odstopno izjavo s funkcije direktorja. Ali bodo odstop sprejeli, bo odvisno od občin ustanoviteljic javnega podjetja.

Kot je povedal Berčon, je odstopno izjavo podal, ker se mu to zdi higienično. Zdaj bo sklican svet ustanoviteljev in nato skupščina. "Tam bo jasno, kakšna bo odločitev glede podane odstopne izjave in kakšne bodo posledice," je dejal Berčon in poudaril, da prevzema odgovornost za napako.

Že po nesreči konec julija lani je Berčon podal odstopne izjave z različnih javnih funkcij, ne pa tudi z mesta direktorja Komunale Kranj. Kot je navedel že takrat, se zaveda svoje odgovornosti in je pripravljen sprejeti vse posledice. Hkrati se je odločil za bolnišnično zdravljenje. Skupščina Komunale Kranj pa je konec julija zaradi Berčonove bolniške odsotnosti imenovala prokurista.

Na Mestni občini Kranj, ki je skoraj 65-odstotna lastnica Komunale Kranj, so pojasnili, da Berčonove odstopne izjave še niso prejeli. O morebitni razrešitvi direktorja bo odločalo sedem občin ustanoviteljic, ki sestavljajo skupščino podjetja.



Kranjski župan Matjaž Rakovec pričakuje, da bo skupščina podjetja Komunala Kranj odločitev direktorja spoštovala. Kot je dodal, je sam že po nesreči lani poleti povedal, da v primeru uradne potrditve informacije pričakuje, da bo direktor Komunale Kranj sprejel odgovornost in odstopil.

Kaj se je zgodilo?

Glede na poročilo policije se je prometna nesreča z gmotno škodo na relaciji Malo Dobro Polje–Posavec nekaj pred polnočjo 21. julija lani zgodila, ker je voznik pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom in zapeljal zunaj vozišča. Zaradi udeležbe v prometni nesreči so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil pozitiven.

Berčon je sprva trdil, da ni vozil avtomobila, temveč je bil sovoznik. V sporočilu za javnost teden dni po nesreči je zapisal, da je bil soudeleženec v manjši prometni nesreči s službenim vozilom, ki ga lahko uporablja tudi v zasebne namene. "Deležen sem bil policijske obravnave, zadeva pa bo epilog dobila predvidoma na sodišču, za kar tudi sprejemam vso odgovornost," je izpostavil.

Policija je vodila prekrškovni postopek, v nadaljevanju pa je o odgovornosti za prekršek in izreku sankcije odločalo pristojno sodišče, ki je Berčonu naložilo plačilo denarne kazni. Odločitvi jeseniškega okrajnega sodišča je pritrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani.