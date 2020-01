Dinamitke bodo obdarovale male viteze

Oglasno sporočilo

Da bi malce podaljšale praznično razpoloženje, bodo izjemne Dinamitke takoj na začetku novega leta pripravile posebno darilo za male viteze, za otroke, ki jih je življenje mnogo prerano soočilo s težko preizkušnjo raka. Simona Vodopivec, Alenka Godec in Damjana Golavšek bodo, v produkciji Prospota, v nedeljo, 12. januarja 2020, ob 18. uri v SiTi Teatru BTC zanje pripravile tradicionalni koncert in se premierno predstavile z novim projektom. Barvit izbor pesmi in njihovo življenjsko energijo bo z besedo povezal Marjan Bunič.

Nobenega dvoma ni, da bo koncert prava paša za oči in ušesa, s Simono, Alenko in Damjano drugače pač ne more biti, po dogodku pa bodo obiskovalci bolje spoznali tudi dejavnost fundacije za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, mali vitezi pa se bodo zahvalili vsem podpornikom in izrekli priznanje enemu od njih, ki se je v preteklem letu še posebej odlikoval z delom za prijatelje.

Ustanova Mali vitez deluje že od dela 1996. Ustanovila jo je prof. dr. Berta Jereb, ugledna onkologinja in radiologinja, ki je večji del svojega strokovnega poslanstva namenila ravno zdravljenju otrok, ki jih je prizadel rak. Pri izbiri imena fundacije so sodelovali nekdanji bolniki, ki so bili ozdravljeni od otroškega raka. Med razmišljanjem jih je najbolj navdihnil ravno zadnji del trilogije romana poljskega pisatelja Henryka Sienkiewicza z naslovom Mali vitez. Naslovni junak zgodbe je namreč na zunaj razmeroma neopazen vitez, ki pa je sposoben velikih dejanj, da bi pomagal svojim tovarišem in se nato skupaj z njimi boril za dobre stvari v življenju.

Tisti, ki so kot otroci preboleli raka, si res zaslužijo naziv mali vitez, saj so zmagali v zelo težki preizkušnji, seveda pa zaradi posledic bolezni potrebujejo strokovno pomoč tudi nadaljnjem v življenju. V Sloveniji za rakom vsako leto oboli približno 50 otrok, okrog 40 se jih pozdravi, kar je dober podatek, a raziskave kažejo, da ima ob koncu zdravljenja več kot 60 odstotkov mladih bolj ali manj opazno spremenjen videz ali kakšno od telesno funkcionalnih motenj. Pri več kot 80 odstotkih nekdanjih bolnikov so opazovali tudi blažje ali izrazitejše emocionalne motnje, ki so lahko posledica nekdanje bolezni ali spremljajočega zdravljenja. »Ozdravljenje samo ni več dovolj, pomembna je tudi kvaliteta življenja, ki je še pred ozdravljenim posameznikom,« je prepričana prof. dr. Berta Jereb, dr. med., ustanoviteljica fundacije Mali vitez.

Prav zato se je pokazala potreba po fundaciji za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Ustanova Mali vitez zanje zbira prostovoljne prispevke in donacije, finančna sredstva pa uporablja zgolj za reševanje posebnih potreb ljudi, ki so v otroštvu ali rani mladosti premagali raka. Dodaten pogoj za pomoč je, da so stari vsaj 16 let ali več, od konca zdravljenja pa so morala preteči vsaj tri leta.

Prostovoljci, združeni v Ustanovo Mali princ se zelo trudijo tudi za sprotno informiranje splošne javnost in družbenih institucij o specifičnih posledicah raka v otroštvu, podpirajo prizadevanja za razvoj novih načinov zdravljenja malih bolnikov, ki bi jim omogočali visoko možnost preživetja, puščali manj neugodnih posledic in jim tako zagotovili boljšo kakovost življenja po bolezni. Fundacija z zbranimi sredstvi pomaga malim vitezom olajšati breme posledic bolezni tudi tako, da jim pomaga pri plačilu potrebnih zdravstvenih storitev in pri nakupu invalidskih pripomočkov, ki jih ZZSZ za zdaj še ne pokriva. Nekdanjim bolnikom iz socialno šibkih družin pomagajo tudi s finančno podporo, štipendijami, da se lahko izšolajo za poklice, ki ustrezajo njihovim omejenim sposobnostim. Mnogim pa s sredstvi pomagajo tudi pri odpravi neugodne psihosocialne zapuščine bolezni. V ta namen prostovoljci organizacijo številne delavnice, srečanja, druženja ter skupine za samopomoč in izmenjavo izkušenj med nekdanjimi bolniki. Redna dejavnost Ustanove Mali vitez je usmerjena v podporo vključevanja nekdanjih bolnikov v širšo socialno mrežo in v organizacijo celostne skupinske rehabilitacije. Enak namen imajo tudi številni posebni projekti, tedenska in mesečna srečanja, ki potekajo v Ljubljani, Novi Gorici, Celju, Mariboru, Novem mestu, v Prekmurju in drugod, v njih pa sodelujejo nekdanji bolniki, od leta 2002 dalje včlanjeni v Svet Ustanove Mali vitez.

Ker si mladi med bojem za preživetje ob težki izkušnji rakave bolezni ne morejo pomagati z razmišljanjem in izkušnjami odraslih, jim z razumevanjem, nasveti, izkušnjami, pa tudi s strokovnimi prijemi pomagajo številni prostovoljci, ki ugotavljajo: »V odraslo dobo pogosto vstopajo plašni in negotovi, z občutkom, da ne zmorejo dovolj pomembno vplivati na svoje življenje. Te nezaceljene čustvene rane lahko znatno prizadenejo kakovost življenja po bolezni in ovirajo vključevanje mladih v socialno skupnost zunaj ožje družine.«

Dodatno negotovost in strahove glede lastne prihodnosti nekdanjim bolnikom in njihovim svojcem vzbuja možnost razvoja poznih posledic zdravljenja zaradi kemoterapije in obsevanja. »Te se lahko pokažejo šele leta ali desetletja po končanem zdravljenju. Odvisne so od vrste citostatikov in doze ter mesta obsevanja, pa tudi od individualnih posebnosti posameznika. Pozne posledice so različna nova poslabšanja zdravja ali nove bolezni zaradi predhodnega onkološkega zdravljenja. Nekatere med njimi močno vplivajo na kakovost življenja ali celo na novo ogrozijo življenje, kot denimo sekundarni rak,« opozarja prof. dr. Berta Jereb in dodaja: »A ti nekdanji mladi bolniki so med zdravljenjem pridobili tudi pozitivne izkušnje. Mnogi zdaj zmorejo brez zadržkov in predsodkov sprejemati drugačnost in so veseli, kadar lahko pomagajo drugim ljudem. So prinašalci upanja, saj z lastnim zgledom dokazujejo, da se je skozi težko življenjsko izkušnjo bolezni mogoče zadovoljivo uresničiti in kljub 'brazgotinam' graditi življenjske vrednote, najti osebno zadovoljstvo in se vključevati v širšo skupnost.«

Zaradi navedenih dejstev so Simona Vodopivec, Alenka Godec in Damjana Golavšek, združene v ’eksplozivno’ skupino Dinamitke, brez oklevanja sprejele povabilo za organizacijo letošnjega dobrodelnega koncerta Ustanove Mali vitez. Nedvomno so omenjene srčne dame garancija za vrhunski glasbeni spektakel, nekdanji bolniki, ki so že v otroštvu premagali raka, pa bodo gotovo vir navdiha in dobra pozitivna popotnica za leto 2020. Vstopnice so že na voljo preko spletne platforme Moje Karte in v vseh poslovalnicah Petrola.

Združimo prijetno s koristnim in se v nedeljo, 12. januarja 2020, ob 18. uri v SiTi Teatru BTC prijetno podružimo z Dinamitkami in malimi princi!