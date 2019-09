Dež bo ponehal, ponekod se bo prikazalo sonce

Hladna fronta se prek Slovenije pomika proti jugovzhodu. Za njo bo k nam od vzhoda v spodnjih zračnih plasteh dotekal hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Padavine bodo dopoldne večinoma ponehale

Danes bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Popoldne se bo ponekod že delno zjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno jasnilo, vetrovno bo. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

Začetek konca tedna bo sončen

V četrtek bo povečini sončno, v notranjosti občasno tudi zmerno oblačno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo precej jasno in sveže, veter bo počasi slabel.