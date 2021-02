Dež bo čez dan ponehal

Danes bo sprva na zahodu in osrednjih krajih oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno. Čez dan se bo tudi v zahodni polovici države oblačnost trgala, padavine bodo večinoma ponehale. Jugozahodni veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod pretežno oblačno in ponekod na Primorskem megleno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 8 do 16 stopinj Celzija.

Tudi v soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine na vzhodu Slovenije. Predvsem v hribovitih zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter.

V nedeljo se bodo padavine na zahodu okrepile in se čez dan širile proti vzhodu, napovedujejo vremenoslovci.