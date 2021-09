Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 9652 aktivnih okužb, kar je 283 več kot dan prej. V soboto ni umrl noben noben bolnik s covid-19, sicer pa se v bolnišnicah trenutno zdravi 292 ljudi, od tega ji je 70 na intenzivni negi.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 834, 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev pa 455. V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za 34, 14-dnevna pojavnost pa za 14.

Sicer pa je vlada na včerajšnji dopisni seji sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ter uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.