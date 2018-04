Datum predčasnih volitev bomo izvedeli danes zvečer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je predsednik republike Borut Pahor konec marca DZ obvestil, da po odstopu Mira Cerarja s funkcije predsednika vlade ne bo predlagal kandidata za novega mandatarja, se je namreč v torek iztekel 14-dnevni rok, v katerem bi to lahko storili tudi poslanci.

A predloga za izvolitev mandatarja niso vložili v nobeni poslanski skupini, pa tudi nepovezani poslanec Janko Veber, ki se je sam ponudil za ta položaj, ni uspel zbrati zadostne podpore poslanskih kolegov. Tako se je DZ v sredo seznanil s sklepom, da nihče od kvalificiranih predlagateljev - torej poslanske skupine ali desetih poslancev - ni vložil predloga za izvolitev mandatarja.

Pahor pa mora z razpisom volitev počakati še na iztek 48-urnega roka, v katerem bi lahko DZ odločal o morebitnem tretjem poskusu iskanja mandatarskega kandidata. Ta se bo iztekel danes ob 16.06, poslanci pa imajo za vložitev predloga sklepa, da se izvedejo volitve predsednika vlade, čas do 12. ure.

Predsednik republike Borut Pahor je napovedal, da bo odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih volitev podpisal v soboto. Foto: STA Tedaj se bodo poslanci sestali na izredni seji. Če predloga, da se izvedejo volitve mandatarja, ne bo, bodo sejo prekinili in jo znova nadaljevali po izteku 48-urnega roka, torej po 16. uri.

Pahor bo jutri razpustil parlament

O tem, da kandidata za predsednika vlade ni, bodo nato obvestili Pahorja, ki je že napovedal, da bo odlok o razpustu parlamenta in razpisu predčasnih volitev podpisal v soboto.

Ali bodo volitve 27. maja ali 3. junija, se Pahor še ni odločil, bo pa to po napovedi storil danes zvečer. Prej želi namreč še opraviti zaključne neformalne pogovore z vodji poslanskih skupin. Kot so pojasnili v Pahorjevem uradu, je predsednik republike pri določitvi datuma volitev sicer samostojen in neodvisen, a želi slišati različne argumente za izbiro datuma predčasnih volitev.