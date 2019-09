Dars se bo za gradnjo druge cevi predora Karavanke pogajal s tremi ponudniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dars je v pogajanja za izbor izvajalca druge cevi predora Karavanke povabil tri od petih ponudnikov, poročajo mediji. V Darsu sicer odločitve, na katero so sicer še možne pritožbe, vsebinsko ne komentirajo, dokler ne bodo z njo seznanjeni vsi ponudniki.

Po navedbah TV Slovenija in časnika Delo se bo Dars za oddajo javnega naročila za izgradnjo druge cevi karavanškega predora pogajal s turškim Cengizom, ki je oddal najnižjo ponudbo, vredno 99,6 milijona evrov, konzorcijem podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter konzorcijem podjetij Implenia Österreich, z Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov).

Dars si želi javno naročilo zaključiti čimprej

Zunaj boja za gradnjo predorske cevi sta tako ostala grški J&P Avax, ki je dela ocenil na 115 milijonov evrov, in Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom s ponudbo v vrednosti 122,2 milijona evrov.

Dars si želi javno naročilo zaključiti čimprej, vsekakor si pravnomočnosti izbire izvajalca gradnje druge cevi želijo do konca letošnjega leta, a je časovnica zaradi možnosti pritožb negotova. Dars je v sredo omenjenih petim ponudnikom sporočil odločitev glede pogajanj. Po dvigu priporočene pošte imajo ponudniki osem delovnih dni časa za morebitno pritožbo. Če bo do nje prišlo - pričakovati je, da bo -, bo zadeva nato spet romala na državno revizijsko komisijo.

Če pritožbe morebiti le ne bi bilo, bodo stekla pogajanja. Po navedbah Dela se bo Dars s ponudniki pogajal v štirih krogih, najmanjše možno znižanje cene v enem krogu bo milijon evrov.

Dars je izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora sicer začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe oddajo naročila močno zavlekle. S tem se je zamaknila tudi gradnja, katere začetek je bil predviden sredi lanskega leta. Medtem ko je gradnja avstrijske strani predora stekla že septembra lani, tako slovenska stran še nima izbranega izvajalca. Sama gradnja naj bi sicer trajala pet let.