Muženič je bil na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) prvič imenovan junija 2019. Sklep o imenovanju je podpisala Tatjana Bobnar, ki je v času vlade Marjana Šarca in tedanjega notranjega ministra Boštjana Poklukarja opravljala funkcijo generalne direktorice policije. A Muženič na položaju ni ostal dolgo. Kmalu po nastopu tretje vlade Janeza Janše ga je tedanji generalni direktor policije Anton Travner razrešil s položaja, Muženič pa je bil premeščen v vodstvo policije.

Vodenje NPU je znova prevzel julija 2022

Razrešitev je izpodbijal na upravnem in vrhovnem sodišču, ki sta kasneje presodila, da je bila razrešitev nezakonita. Uspela mu je tudi tožba na delovnem sodišču. To mu je leta 2021 priznalo vse pravice od maja 2020, ko je bil nezakonito razrešen, pa do decembra 2020, ko je policija naknadno razveljavila še njegovo imenovanje iz leta 2019.

Vodenje NPU je znova prevzel julija 2022, ko ga je za to pooblastil tedanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Aprila letos mu je generalni direktor policije Jušić podelil še ne petletni mandat in bo torej vodil NPU do leta 2029.

Muženič tudi pod lupo KPK

Ravnanja Muženiča sicer preverjajo na Komisiji za preprečevanje korupcije v postopku, ki se nanaša na domnevne pritiske na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in nekdanjega v. d. direktorja policije Boštjana Lindava glede kadrovanja. Osrednji očitek sicer v tej zgodbi leti na premierja Roberta Goloba.

"Postopek predhodnega preizkusa v povezavi z navedeno osebo še poteka, zato več informacij v zvezi s tem v tej fazi ne moremo posredovati. Preiskavo bomo uvedli, če bomo zaznali sum kršitev iz lastnih pristojnosti," so za STA v petek pojasnili na KPK. Po navedbah komisije je preverjanje okoliščin v povezavi z nadaljnjim postopkom v zaključni fazi, kdaj bodo z obravnavo zadeve zaključili, pa ne morejo napovedati.

Muženič tudi pred parlamentarce?

Pojasnila Muženiča pričakuje tudi preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov. Muženič je sredi marca na zaslišanju pred parlamentarno komisijo namreč pričal, da se je po nezakoniti razrešitvi z mesta direktorja NPU na ta položaj vrnil na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe. Na časopisu Dnevnik so zato poskušali pridobiti omenjeno sodno odločbo, a so jim na ministrstvu za notranje zadeve odgovorili, da dokument o tem ne obstaja. Preiskovalna komisija je zato sprejela sklep, s katerim poziva Muženiča, naj komisiji predloži vse sodne spise, ki predstavljajo pravno podlago za njegovo vrnitev na mesto direktorja NPU.

TV Slovenija (TVS) pa je ta teden razkrila, da navedbe Muženiča, da se je na položaj vrnil neposredno na podlagi sodne odločbe, ne držijo. Po navedbah TVS delovno sodišče o vrnitvi Muženiča na NPU ni odločalo, saj se je takrat z ministrstvom za notranje zadeve že dogovarjal za poravnavo.