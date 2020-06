Danes sočno in toplo, popoldne plohe in nevihte

Danes popoldne in proti večeru bodo del države zajele plohe in nevihte. Mogoča bo tudi kakšna močnejša nevihta.

Danes bo dopoldne precej jasno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne bo od severa oblačnost naraščala, plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, nato se bodo pojavljale tudi južneje. Mogoča bo tudi kakšna močnejša nevihta. Predvsem na severovzhodu bo prehodno zapihal okrepljen severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva pretežno oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bodo še manjše krajevne padavine. Čez dan se bo jasnilo. Prehodno bo nekoliko manj toplo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem in na jugovzhodu do okoli 29 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije.