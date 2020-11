Danes si morda lahko obetamo nekaj sonca tudi v nižinah

Danes bo na Primorskem, v Posočju in nad okoli 1000 m nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem, v Posočju in nad okoli 1300 m nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v nekaterih alpskih dolinah malo pod 0, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorske do okoli 16 stopinj Celzija.

V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem. V petek bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj bo po nižinah megla ali pa nizka oblačnost.