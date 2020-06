Danes še sončno. Petek bo deževen. #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo predvsem v krajih zahodne Slovenije večji del sončno. V preostalih delih države bo zmerno oblačno, na zahodu in v delu osrednje Slovenije bo občasno deževalo. Dež in nestanovitno vreme lahko pričakujemo še jutri, konec tedna bo sončen.

Danes bo vremensko dogajanje pospremil okrepljeni jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na vzhodu do okoli 24 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).

Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in do jutra razširile na vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.

Konec tedna bo dokaj sončen

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo ob morju in v vzhodni Sloveniji dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe, v nedeljo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, še napovedujejo vremenoslovci.