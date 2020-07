Danes še sončno, jutri sledi sprememba

Danes bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibak veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija.

Tudi ponoči bo še precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo po sončnem dopoldnevu sredi dneva oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

Nedelja in ponedeljek hladnejša

Do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah bo nastalo nekaj megle.

Nedelja in ponedeljek bosta večinoma sončna in hladnejša dneva. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.