Danes še peklensko, jutri bo vročina popustila

Danes bo pretežno jasno in vroče, sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Najbolj vroče bo na vzhodu države, od Prekmurja do Bele krajine. Popoldne v severni Sloveniji ni povsem izključena kakšna vročinska nevihta. Na Primorskem še vedno velja velika požarna ogroženost.

Danes bo pihal jugozahodni veter. Živo srebro se bo čez dan povzpelo na od 31 do 37 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte, ki se ponekod lahko zavlečejo tudi v noč. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V sredo in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vročina bo nekoliko popustila.

Velika požarna ogroženost na Primorskem

Uprava za zaščito in reševanje je na Primorskem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki velja do preklica.