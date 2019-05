Danes se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno. Občasne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta, bodo dopoldne predvsem v jugozahodnih krajih, popoldne pa tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo v zahodnih krajih oblačno s pogostimi padavinami. V vzhodni Sloveniji bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo ter občasnimi krajevnimi padavinami, možne bodo posamezne nevihte. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju do 14, najvišje dnevne od 13 do 19, na severozahodu malo nad 10 stopinj Celzija.

V torek bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bo večinoma brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo plohe in kakšna nevihta.